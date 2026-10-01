¿Quién va hoy a ‘Rueda la letra’? Invitados famosos del 1 al 3 de octubre

Tras despedir a sus últimos invitados, el plató de Rueda la letra recibe a una actriz de la saga Flores, dos rostros muy vinculados a Antena 3 y un actor ganador de un Goya. Todos ellos formarán parte de los equipos de Fran y de Lilit, que continúan con su pelea por llevarse el bote del programa, que sigue creciendo cada día desde su estreno. El programa, pese a sus débiles audiencias, sí que está demostrando ser un excelente telonero de ¡Allá tú!, que desde que lo tiene antes de su emisión está logrando sus mejores datos desde su regreso a Telecinco con Juanra Bonet.

Javier Pereira

Nació en Madrid el 5 de noviembre de 1981. Ganó el Goya al mejor actor revelación en 2013 por Stockholm, tras una carrera iniciada en 2002. Ha participado en series tan conocidas como Cuéntame, cómo pasó y Barrio Esperanza. En el plano personal, entre 2009 y 2011 mantuvo una relación con la también actriz Blanca Suárez.

Elena Furiase

Nació en Madrid el 9 de marzo de 1988. Es hija de Lolita Flores y nieta de Lola Flores, y saltó a la popularidad con 19 años gracias a su papel de Vicky en El internado. Desde entonces ha trabajado en series como Amar es para siempre, Centro médico o Mía es la venganza, y es madre de dos hijos, Noah y Nala, junto al músico Gonzalo Sierra.

Eloína Marcos

Nació en Sevilla en 1987. Empezó en el teatro y se hizo conocida en televisión gracias a Bandolera, donde interpretó a Pilar Candela durante 249 episodios. También ha participado en El príncipe, Allí abajo y Amar es para siempre.

Alejandro Albarracín

Nació en Jerez de la Frontera (Cádiz) el 29 de diciembre de 1982 y tiene 43 años. Se formó en la RESAD y debutó en 2002 con Periodistas. Ha sido un rostro habitual de la ficción española en series como Los hombres de Paco, Gavilanes o Tierra de lobos, y en los últimos meses se le puede ver en Sueños de libertad, dando vida a Pelayo Olivares.

Los cuatro tendrán que ayudar a Fran y a Lilit a sumar segundos, que serán muy valiosos en la Rueda final, la prueba que hasta hace unos meses todos conocíamos como El Rosco y que marcó historia en televisión. Después de una decisión judicial que ya explicamos en Happy FM, Telecinco tiene los derechos de esa prueba y Antena 3 se vio obligada a cambiarla por AlaZ, la nueva prueba final de Pasapalabra.