Avance de ‘La Promesa’ de hoy, 1 de octubre: Curro impide que Pía abandone el palacio de los Luján

No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso de los años, se ha ganado a pulso convertirse en una de las ficciones diarias que más está dando que hablar en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado miércoles 30 de septiembre, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar de los capítulos 917, 918 y 919 de La Promesa. De esta manera, hemos tenido la ocasión de poder ver cómo, por casualidad, Curro acaba encontrando la carta con la que descubre toda la verdad. ¿A qué nos referimos? Al hecho de que Leocadia es la culpable de la muerte de Jana. Como es de esperar, esta noticia supone un durísimo golpe para él, sobre todo porque se trata de la madre de su prometida.

Esta situación hace que Curro termine desapareciendo de palacio a pocas horas de la boda. Por lo tanto, nadie entiende qué ha podido. Finalmente, aparece y llega al altar, aunque lo hace repleto de rabia y de dudas. Eso sí, antes de llegar a la iglesia, se enfrenta a Pía. No solamente le hace saber que ha encontrado la carta, sino que le confiesa que jamás podrá perdonarla: «Eres la mayor decepción de mi vida». Eso sí, el momento más tenso llega cuando Curro se queda completamente bloqueado en el momento en el que debe pronunciar el «sí, quiero». Y es que su mirada se cruza con la de Leocadia y el recuerdo de Jana no tarda en hacerse presente. Es evidente que el joven tiene un gran conflicto en su interior, puesto que no sabe si está preparado para casarse con la hija de la mujer que provocó la muerte de Jana.

¿Qué sucede en el capítulo 920 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, jueves 1 de octubre?

De esta manera, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a poder ver lo acontecido tras la esperada boda de Curro y Ángela. A pesar de sus dudas, el joven aceptó casarse con la mujer de su vida. Y es que saber la verdad de la muerte de su hermana le hizo plantearse muchas cosas que antes creía tener seguras. Ahora, en esta entrega veremos cómo Manuel y Julieta temen no poder seguir ocultando su amor de Ciro. Asimismo, Curro detiene a Pía cuando ella intenta abandonar el palacio de los Luján.

Paralelamente, Petra enfrenta a Tomasa por haber manipulado la información de los invitados de la boda de Curro y Ángela. Y es que la comida que se sirvió durante el banquete no se parecía a la de la carta. Algo que no pasó desapercibido tampoco para los novios. Por otro lado, la audiencia podrá ver cómo Martina acepta casarse para ayudar a Jacobo a evitar un matrimonio forzado. Pero Adriano ya le está avisando que es el mayor error que podría cometer en su vida.

Pero, lejos de quedar aquí, en el capítulo también se podrá ver cómo Ciro tiene un intercambio de palabras con Lorenzo. De esta manera, le pide que sea la sombra de Julieta. Pues quiere saber, a toda costa, lo que está haciendo con Manuel. ¿Descubrirá la verdad? Todo ello sumado al hecho de que Samuel le propone a María Fernández emprender una vida juntos. No te pierdas los nuevos capítulos de La Promesa, esta tarde y esta noche después de La Revuelta, en La 1 de Televisión Española.