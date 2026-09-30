La Promesa, poco a poco y con el paso de los años, se ha ganado a pulso convertirse en una de las ficciones diarias que más está dando que hablar en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 29 de septiembre, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar del capítulo 916 de La Promesa. De esta manera tan concreta, tuvieron la ocasión de ser testigos de cómo Jacobo toma la decisión de quedarse en palacio tras la intervención de Martina. Eso sí, ella cree que ya no se puede hacer nada para remediar el dolor causado por su relación con Adriano. Máximo creía que se había ganado a Ángela, pero no ha sido así, por lo que, completamente desesperado, recurre a Leocadia.

De esta forma, negocia con ella que, si consigue que Ángela lo acepte como padrino, el matrimonio sigue en pie. Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han podido ver cómo, en la zona del servicio, llega la comida para el banquete, pero los vinos para la ceremonia han sido vendidos a otro cliente. ¡Qué gran contratiempo! Eso sí, no ha sido un error, sino parte del plan de Tomasa y Julio. Además, los sentimientos de Manuel y Julieta son cada vez más fuertes. Tanto es así que él termina proponiendo a la joven verse a solas en el hangar esa misma noche. La joven logra librarse de Ciro y asiste a la cita. Ambos se entregan al amor y a la pasión en un encuentro que jamás olvidarán.

¿Qué ocurre en los capítulos 917, 918 y 919 de ‘La Promesa’ que se emiten hoy, miércoles 30 de septiembre?

De esta manera, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a poder ver cómo, por casualidad, Curro se encuentra con la carta con la que descubre toda la verdad: Leocadia fue la culpable de la muerte de Jana. Este descubrimiento supone un durísimo golpe para él, ya que se trata de la madre de su prometida.

Esta noticia hace que Curro desaparezca de palacio a pocas horas de la boda. Nadie entiende lo sucedido y Ángela vive con profunda angustia esta inesperada ausencia. Finalmente, Curro regresa y llega al altar, aunque lo hace repleto de dudas y rabia. Antes de entrar en la iglesia, se enfrentará a Pía y le hará saber que ha encontrado la carta. Además, le confiesa que jamás podrá perdonarle que haya guardado ese gran secreto durante tanto tiempo: «Eres la mayor decepción de mi vida». Eso sí, el momento más tenso llegará en la ceremonia, cuando Curro se queda completamente bloqueado cuando debe pronunciar el «sí, quiero».

Y es que su mirada se va a cruzar con la de Leocadia, y el recuerdo de Jana no tarda en hacerse presente. Todos están expectantes, pero Curro tiene un gran conflicto en sus hombros: no sabe si está preparado para casarse con la hija de la mujer que provocó la muerte de su hermana. Por lo tanto, ¿será capaz de seguir adelante con la boda? ¿Confesará a Ángela la verdad? ¿Se enfrentará a Leocadia frente a todos? No te pierdas los nuevos capítulos de La Promesa, esta tarde y esta noche después de La Revuelta, en La 1 de Televisión Española.