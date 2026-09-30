El PP Europeo exige a Bruselas medidas «excepcionales y devoluciones» de ilegales usados «en un ataque híbrido» a Ceuta

El PP Europeo, encabezado por el alemán Manfred Weber, ha exigido a las instituciones comunitarias que se tomen «medidas legislativas excepcionales» y «devoluciones» de los inmigrantes ilegales que han sido «utilizados en un ataque híbrido», en alusión a la invasión de Ceuta del pasado 30 de julio en la que entraron cerca de 80.000 personas a través de la frontera de El Tarajal con Marruecos. Así lo han solicitado los populares en la Asamblea Política del EPP que se ha celebrado esta semana en Toulouse y en la que ha estado presente su secretaria general, Dolors Montserrat.

Los socios comunitarios del partido de Alberto Núñez Feijóo piden que las expulsiones se hagan «sin procedimientos de asilo individuales». Y recuerdan que así mismo lo apuntó la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en su discurso sobre el estado de la Unión.

Un retorno que desde el PP señalan que es necesario que se haga «conforme al Derecho internacional y a los estándares de derechos humanos». La resolución de los populares solicita el «despliegue permanente de Frontex y Europol en Ceuta» y reclama una «investigación independiente» que busque esclarecer si se ha utilizado una «instrumentalización de la migración irregular contra España y la Unión Europea».

En esa misma línea, se pide que se aplique el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo que permite «reforzar las herramientas europeas» y «responder a episodios de presión migratoria instrumentalizada».

Y es que los populares europeos consideran que la invasión de Ceuta es «una vulneración de la integridad territorial de España y de las fronteras exteriores de la Unión Europea». Estos partidos de los diferentes países europeos califican los hechos como un «episodio de guerra híbrida». La resolución suscrita por las formaciones comunitarias establece que «la soberanía española sobre Ceuta es incuestionable y rechaza cualquier reclamación marroquí sobre territorios españoles del norte de África».

En esa misma línea, los partidos que forman parte de la familia política del PP han señalado la «incapacidad del Gobierno de España, que, como Estado miembro de la UE, se ha mostrado incapaz de ofrecer una respuesta adecuada y rápida». Por eso, se exige «reforzar un sistema de alerta temprana de la UE».

Responsabilidad de Marruecos

Los partidos europeos de centro-derecha señalan directamente al reino alauí por los hechos que sufrió Ceuta el pasado 30 de julio: «Las informaciones de los días previos a la invasión muestran que Marruecos es responsable por acción o por omisión de la invasión».

Por ello, la resolución de los populares reclama a Rabat que cumpla «plenamente sus compromisos en materia de control fronterizo, retorno de migrantes, lucha contra las mafias y cooperación migratoria».

De la misma manera, exige una cooperación entre la UE y Marruecos «basada en el respeto incondicional de la integridad territorial de los Estados miembros», ya que es un «principio fundamental del Derecho internacional y una condición no negociable para cualquier relación de partenariado».