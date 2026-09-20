La OTAN «preparada» ante el «comportamiento temerario» de Rusia: «Defenderemos cada palmo de territorio aliado»

La OTAN ha puesto a Rusia en el centro de sus preocupaciones militares. Los jefes de Defensa de los 32 países aliados han cerrado su conferencia anual en Copenhague con una advertencia sobre las acciones de Moscú durante las últimas semanas y meses y con un mensaje sobre su capacidad de respuesta: «La OTAN permanece vigilante. La OTAN permanece preparada».

El presidente del Comité Militar de la OTAN, el almirante Giuseppe Cavo Dragone, ha descrito ante la cúpula militar aliada un escenario marcado por una sucesión de incidentes relacionados con Rusia. «En las últimas semanas y meses, hemos presenciado una vez más el comportamiento temerario de Rusia», ha afirmado. Cavo Dragone ha señalado entre esas acciones las violaciones del espacio aéreo, los incidentes con drones y los intentos de poner a prueba la determinación de los aliados. El almirante ha elogiado además la rapidez y eficacia de la respuesta de las fuerzas de la Alianza y ha advertido: «La OTAN hará lo necesario para defender cada palmo de territorio aliado».

Ese escenario ha atravesado la conferencia celebrada los días 18 y 19 de septiembre en la capital danesa. Junto a los 32 jefes de Defensa han participado los dos comandantes estratégicos de la OTAN: el general Alexus G. Grynkewich, comandante supremo aliado en Europa (SACEUR), y el almirante Pierre Vandier, comandante supremo aliado de Transformación (SACT).

La reunión ha servido para trasladar al terreno militar las decisiones adoptadas en la cumbre de Ankara. La OTAN quiere ahora traducir esos acuerdos en músculo militar: reforzar la disuasión y la defensa colectiva, acelerar la carrera tecnológica y mantener el apoyo a Ucrania. La hoja de ruta pasa también por elevar la preparación de los ejércitos aliados y aumentar su capacidad para operar en un escenario multidominio, es decir, responder de forma coordinada a amenazas en tierra, mar, aire, espacio y ciberespacio.

El siguiente paso, según Cavo Dragone, consiste en convertir los compromisos presupuestarios en capacidades militares. «Nosotros, los jefes de la Defensa de la OTAN, junto con el SACEUR y el SACT, llevaremos a cabo el trabajo derivado de la Cumbre de Ankara, pasando de centrarnos en la asignación de presupuestos a la consecución de capacidades que permitan a la OTAN disuadir a los adversarios y defender la zona euroatlántica», ha señalado. El almirante también ha marcado las prioridades inmediatas: «Abordaremos la disuasión y la defensa colectivas, la innovación y la tecnología, y la adopción acelerada de nuevas capacidades de defensa».

El jefe de la Defensa de Dinamarca, el general Michael Wiggers Hyldgaard, ha incidido en ese mensaje. «Hoy, en Copenhague, los aliados de la OTAN demuestran una vez más su compromiso con el fortalecimiento de la Alianza, el impulso de nuestra innovación y tecnología, y nuestro apoyo a Ucrania», ha asegurado. «Haremos todo lo necesario para defender nuestra libertad común y la seguridad transatlántica», ha añadido.

La industria de Defensa ocupa también un lugar central en esos planes. La OTAN ha enviado un mensaje directo y conjunto a los fabricantes: «Los Aliados están listos para comprar a gran escala». A cambio, reclama que la industria sea capaz de suministrar con «rapidez, a gran escala y con previsibilidad».

La conferencia ha dejado además elegido al hombre que dirigirá el Comité Militar a partir de 2027. Los aliados han escogido al general Carsten Breuer, actual jefe de la Defensa de Alemania, para suceder a Cavo Dragone. Asumirá el cargo en el verano de 2027 para un mandato de tres años.

Macron alerta: «La amenaza híbrida rusa se ha intensificado»

La advertencia de Copenhague coincide con nuevos episodios con drones en Alemania. La Fiscalía General investiga el hallazgo de un aparato defectuoso cerca del aeródromo militar de Wunstorf, en Baja Sajonia. El modelo es el mismo que apareció en agosto en el aeropuerto de Leipzig, un episodio que el Gobierno alemán calificó de «ataque híbrido» y atribuyó a Rusia. En Wunstorf, sin embargo, las autoridades todavía investigan el origen del dron y quién pudo pilotarlo.

Francia también ha elevado la alerta. El presidente Emmanuel Macron sostiene que las acciones híbridas rusas se han intensificado y ha ordenado a su Gobierno elaborar un plan para proteger las infraestructuras críticas frente a drones y ciberataques. «En las últimas semanas, la amenaza —en particular la amenaza híbrida rusa— a la que se enfrentan los europeos y Francia se ha intensificado», ha afirmado.

Macron ha citado precisamente el episodio de Leipzig como ejemplo de esa evolución de la amenaza que denuncia. Por su parte, Rusia rechaza las acusaciones europeas sobre ataques híbridos y sostiene que carecen de fundamento y responden a una «histeria antirrusa».