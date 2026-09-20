Feijóo promete cerrar la frontera a los inmigrantes que «no vengan a trabajar» y retirar la nacionalidad a los condenados por delitos graves

Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, ha afirmado que si llega al Gobierno impulsará una ley para revisar cómo se concede, cómo se mantiene y «cómo se puede perder» la nacionalidad española, algo que considera justo y razonable porque los ciudadanos deben ser iguales ante la ley. Una propuesta que su partido ya avanzó esta semana y que contempla establecer supuestos de pérdida de la nacionalidad para personas que la hayan obtenido y posteriormente cometan determinados delitos graves. En paralelo, Feijóo ha prometido cerrar las fronteras a los inmigrantes que «no vengan a trabajar».

En concreto, Feijóo ha asegurado que hay que blindar las fronteras para que sólo entren, de manera «ordenada», quienes vengan «a trabajar». España estará, si él gobierna, «abierta a todos los hispanos» y a aquellos «que quieran venir a trabajar y a cumplir las leyes». Pero «aquellos que vengan a saltarse la ley, que sepan que España estará cerrada a cal y canto». «No se puede venir a un país a infringir la ley y vivir a costa de los demás, y no lo vamos a permitir», ha subrayado.

«España necesita recuperar la protección de sus fronteras y el prestigio de su pasaporte», ha defendido el líder de los populares, como respuesta a la nefasta gestión del Gobierno de Sánchez ante «la invasión de Ceuta». Además, ha exigido una política migratoria ordenada, y ser exigente con los nacidos en España y con quien acude a vivir en ella: «Si a alguien le molesta que le retiremos la nacionalidad a un condenado por pertenecer a una banda criminal o a una banda armada, que me lo explique. Si a alguien le molesta que retiremos la nacionalidad a un asesino, que nos lo explique».

Feijóo también ha defendido que la nacionalidad constituye un «acto de confianza» del Estado y que esa confianza debe mantenerse mediante unos requisitos mínimos de conducta.

Así lo ha dicho en un acto del PP de Cataluña este domingo en el parque Turó Caritg de Badalona (Barcelona), junto al presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, y el alcalde de la ciudad, Xavier García Albiol. La intervención se produce después de que Feijóo anunciara el pasado martes que su partido trabaja en una proposición de ley orgánica para regular el otorgamiento y la pérdida de la nacionalidad por delitos graves.

De igual forma, Feijóo no se ha olvidado de Ceuta y ha denunciado que «el Gobierno ha abandonado a Ceuta a su suerte» y que considera «terrible» que «la gente que cumple se dé cuenta que cuando hay un problema en España el Gobierno le abandona y no puede contar con él».

«El principal problema en nuestro país es que todo está orientado a servir un proyecto de poder personalísimo» y que «las decisiones se toman para salvar a un solo hombre, las instituciones se ocupan para ponerlas a su servicio y el dinero se destina a sus intereses personales», ha insistido Feijóo con respecto a la gestión de Sánchez en el Gobierno.

También ha denunciado el impacto sobre las familias del incremento de la recaudación, «180.000 millones de euros más» en cotizaciones e impuestos, un IPC que supera el 4% con «la subida de los alimentos en el último mes de los alimentos frescos», y ha retado al presidente del Gobierno: «Señor Sánchez, salga a la calle sin filtros, venga conmigo a la calle a ver si encontramos una familia normal que soporte todo esto».

En cuento a la situación de la vivienda, Feijóo ha sostenido que la seguridad es un derecho básico, «las familias catalanas tienen derecho a vivir tranquilamente; las mujeres catalanas tienen derecho a ir a trabajar tranquilamente; los comerciantes tienen derecho a levantar su persiana tranquilamente», y denuncia que «el 40% de la okupación ilegal de viviendas de España está en Cataluña», algo que «no podemos aceptar en ningún caso».