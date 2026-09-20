Atlético de Madrid – Real Madrid en directo ahora | A qué hora juegan, dónde ver en vivo online, alineaciones confirmadas y última hora del derbi de Liga en tiempo real

El Real Madrid y el Atlético de Madrid se enfrentarán en el primer derbi madrileño de la temporada. El encuentro se disputará este domingo 20 de septiembre a las 16:15 horas (15:15 en las Islas Canarias) en el Metropolitano. Ambos equipos quieren imponerse en un duelo clave de cara a la clasificación de la Liga. ¡No te pierdas ningún detalle de la previa y el partido completo en el directo de OKDIARIO!.

La titularidad de Julián Álvarez es uno de las mayores incógnitas del choque. Simeone advirtió que el argentino estará disponible, pero no ha confirmado si jugará como titular. Por parte de los vikingos, la gran actuación de Yan Diomande ante el Elche le ha sembrado algunas dudas a José Mourinho.

El conjunto blanco llega al partido ligeramente por encima en la clasificación de la Liga. Los de Chamartín tienen 15 puntos acumulan cinco derrotas y una polémica derrota ante el Betis, donde el VAR fue uno de los grandes señalados. Por su parte, el Atlético de Madrid cuenta con 13 puntos después de empatar ante el Villarreal y perder contra el Athletic. Además, no consiguieron llevarse su primer partido de Champions contra el Liverpool después de un exigente encuentro en Anfield.

La convocatoria del Real Madrid para enfrentarse al Atlético de Madrid

Porteros: Courtois, Lunin y Sergio Mestre.

Courtois, Lunin y Sergio Mestre. Defensas: Asencio, Huijsen, Trent, Konaté, Cucurella, Á. Carreras, Rüdiger y Dumfries.

Asencio, Huijsen, Trent, Konaté, Cucurella, Á. Carreras, Rüdiger y Dumfries. Centrocampistas: Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Bernardo y Thiago.

Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Bernardo y Thiago. Delanteros: Vinicius, Endrick, Mbappé, C. Espí, Brahim y Yan Diomande.

¿Quién ha ganado más derbis madrileños?

El Atlético-Real Madrid es el duelo más repetido del fútbol español. En total, se han visto las caras en 243 ocasiones, llevándose la victoria 125 veces el conjunto blanco, mientras que los colchoneros sólo han celebrado el triunfo en 60 ocasiones. En tablas han terminado 58 partidos, por lo que la estadística favorece claramente el club de Chamartín.