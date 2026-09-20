Real Madrid
Atlético de Madrid – Real Madrid en directo ahora | A qué hora juegan, dónde ver en vivo online, alineaciones confirmadas y última hora del derbi de Liga en tiempo real
El Real Madrid no puede permitirse perder puntos contra el Barcelona
La titularidad de Julián Álvarez es una de las mayores incógnitas de la previa
Simeone no da pistas: «Julián Álvarez nos acompañará, pero no hemos decidido si será titular o suplente»
Simeone no da pistas sobre su once
El entrenador del Atlético de Madrid no aclaró si jugará Julián Álvarez. «Nos va a acompañar y después decidiremos si inicia de titular o lo hace en el segundo tiempo», dijo.
Convocatoria del Atlético de Madrid para el derbi
- Porteros: Oblak, Musso y Esquivel.
- Defensas: Hancko, Pubill, Cuti Romero, Grimaldo, Le Normand, Domínguez, y Martínez.
- Centrocampistas: Vargas, Mendoza, Cardoso, Koke, Kang-in Lee, Baena, Llorente, Arnau Ortiz, Giuliano, Hjulmand y Castillo.
- Delanteros: Lookman, Jonathan David y Julián Álvarez.
Convocatoria del Real Madrid para el derbi
- Porteros: Courtois, Lunin y Sergio Mestre.
- Defensas: Asencio, Huijsen, Trent, Konaté, Cucurella, Á. Carreras, Rüdiger y Dumfries.
- Centrocampistas: Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Bernardo y Thiago.
- Delanteros: Vinicius, Endrick, Mbappé, C. Espí, Brahim y Yan Diomande.
¿A qué hora es el derbi madrileño?
Este Atlético de Madrid – Real Madrid, el primero de la temporada 2026/27, arrancará a las 16:15 horas (una menos en las Islas Canarias). El partido se juega en el Metropolitano.
Mourinho debe tomar una decisión clave en el once
El portugués ha probado diferentes alternativas desde su regreso al banquillo blanco. Diomande había tenido una primera toma de contacto algo complicada, pero se destapó por completo en el encuentro ante el Elche. La titularidad del extremo podría ser determinante en el encuentro.
Julián Álvarez tiene una oportunidad de oro
El argentino necesita recuperar el cariño de la afición colchonera después de protagonizar uno de los culebrones del verano. Por el momento está confirmada su presencia en el encuentro, aunque Simeone no confirmó si jugará como titular.
Arranca la previa del derbi
El Atlético de Madrid – Real Madrid se juega hoy a las 16:15 horas. Ningún aficionado al fútbol puede perderse el choque de la capital, que será determinante en la tabla de clasificación de la Liga. ¡No te pierdas ningún detalle de la previa en el directo de OKDIARIO!.
El Real Madrid y el Atlético de Madrid se enfrentarán en el primer derbi madrileño de la temporada. El encuentro se disputará este domingo 20 de septiembre a las 16:15 horas (15:15 en las Islas Canarias) en el Metropolitano. Ambos equipos quieren imponerse en un duelo clave de cara a la clasificación de la Liga. ¡No te pierdas ningún detalle de la previa y el partido completo en el directo de OKDIARIO!.
La titularidad de Julián Álvarez es uno de las mayores incógnitas del choque. Simeone advirtió que el argentino estará disponible, pero no ha confirmado si jugará como titular. Por parte de los vikingos, la gran actuación de Yan Diomande ante el Elche le ha sembrado algunas dudas a José Mourinho.
El conjunto blanco llega al partido ligeramente por encima en la clasificación de la Liga. Los de Chamartín tienen 15 puntos acumulan cinco derrotas y una polémica derrota ante el Betis, donde el VAR fue uno de los grandes señalados. Por su parte, el Atlético de Madrid cuenta con 13 puntos después de empatar ante el Villarreal y perder contra el Athletic. Además, no consiguieron llevarse su primer partido de Champions contra el Liverpool después de un exigente encuentro en Anfield.
La convocatoria del Real Madrid para enfrentarse al Atlético de Madrid
- Porteros: Courtois, Lunin y Sergio Mestre.
- Defensas: Asencio, Huijsen, Trent, Konaté, Cucurella, Á. Carreras, Rüdiger y Dumfries.
- Centrocampistas: Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Bernardo y Thiago.
- Delanteros: Vinicius, Endrick, Mbappé, C. Espí, Brahim y Yan Diomande.
¿Quién ha ganado más derbis madrileños?
El Atlético-Real Madrid es el duelo más repetido del fútbol español. En total, se han visto las caras en 243 ocasiones, llevándose la victoria 125 veces el conjunto blanco, mientras que los colchoneros sólo han celebrado el triunfo en 60 ocasiones. En tablas han terminado 58 partidos, por lo que la estadística favorece claramente el club de Chamartín.
Últimos resultados del derbi en el Metropolitano en Liga