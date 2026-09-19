Simeone no da pistas: «Julián Álvarez nos acompañará, pero no hemos decidido si será titular o suplente»

El derbi ya se juega. Se lleva jugando desde que Gil Manzano y Hernández Maeso hicieran sonar sus respectivos silbatos en la anterior jornada y tanto Real Madrid como Atlético ya solo se vieran a sí mismos en el horizonte. El domingo a las 16:15 horas es el día D y la hora H para el primer derbi de la temporada que se presenta, al igual que el curso pasado, con los blancos invictos y los de Simeone como perseguidores.

Será el primer derbi de Mourinho en su regreso al Real Madrid, primera gran prueba de la temporada. De esas que marcan dinámicas reputacionales. Xabi Alonso vivió su particular punto de inflexión después de recibir un manotazo del Atlético (5-2) y la percepción de la directiva blanca sobre su trabajo cambió, pese a llegar al derbi sin perder partido alguno. «Tengo un grandísimo respeto por Mourinho. Fui admirador de él durante muchísimo tiempo. Él sabe el aprecio que le tengo y esperemos competir como lo hemos hecho cuando nos ha tocado enfrentar», dijo Simeone.

El Atlético llega al derbi con la flecha hacia arriba después de vencer a la Real Sociedad a domicilio y desplegar su mejor fútbol contra Osasuna. Son siete goles a favor y ninguno en contra en los dos últimos partidos. «Estamos acostumbrados a que el partido anterior no va relacionado con el derbi. Mañana será un partido diferente. Dos equipos con buenos futbolistas e intentaremos llevar el partido donde podemos hacerle daño», dijo Simeone.

Todo gira en torno a Julián Álvarez, que ha completado la última sesión previa al partido con normalidad junto al resto de sus compañeros, y espera que entre en la convocatoria, pero su titularidad es una incógnita. Por motivos físicos y anímicos. Por venir de lesión y por la magnitud del partido. «Nos va a acompañar y después decidiremos si inicia de titular o lo hace en el segundo tiempo», dijo el Cholo.

Simeone abogó por minimizar las transiciones que tanto gustan al equipo de Mourinho. «Tienen una transición mejor que la nuestra y más vertical. Su primera opción es Mbappé y la segunda, Vinicius. Ante una pérdida de pelota, juegan con esa situación. Tendremos que interpretar el partido de la mejor manera y no generar esas pérdidas porque es donde ellos se sienten más cómodos», afirmó.