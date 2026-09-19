Laporta ataca al Real Madrid: «Competimos contra un club estado al que le recalifican terrenos»

Joan Laporta está al frente de la Asamblea General Ordinaria del FC Barcelona para el ejercicio del 2026. En su presentación telemática para los socios compromisarios, el presidente del club destaca todos los logros que han conseguido gracias a la gestión del equipo, a nivel económico y deportivo. Sin embargo, en un día donde el conjunto blaugrana tendría que ser el foco principal de su discurso, ataca de forma directa al Real Madrid.

No es la primera vez que el dirigente carga contra el conjunto blanco. En esta ocasión, señala que el equipo blanco cuenta con ventajas a nivel administrativo: «El reto es apasionante y nos obliga a ser valientes para ir por delante de nuestros competidores, que son sociedades anónimas o clubes estado que cuando tienen una dificultad les recalifican un terreno, y tan panchos».

Las obras del Camp Nou han recibido algunas críticas después de su regreso, sin estar terminadas al 100%. Esta situación ha dejado algunos momentos surrealistas, como la inundación de una de las tribunas de prensa en el partido frente al Feyenoord. Laporta defiende que pulirán el proyecto por su cuenta: «Estamos ante la oportunidad de decidir el presente y futuro del club. Hay que tomar decisiones para acabar el estadio y tener un equipo competitivo. Juntos hemos superado momentos de máxima dificultad, hemos defendido al Barça delante de todos y lo continuaremos haciendo».

Laporta habla sobre el peso de la historia del Barcelona

La Asamblea debe aprobar 300 millones más de financiación del Espai Barça para acabar el Camp Nou y unos bonos de 210 millones para dar un margen de maniobra económica. El presidente indica que no pueden permitirse menos: «Un club de la grandeza del Barcelona siempre tiene grandes retos. Siempre queremos ser mejores, no hay espacio para la autocomplacencia. Nos lo reclama la historia».