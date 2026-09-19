Diomande hace dudar a Mourinho

Yan Diomande se ha ganado el derecho a ser titular contra el Atlético de Madrid. El extremo marfileño ha aprovechado la continuidad que le ha concedido José Mourinho y llega al derbi después de completar su mejor actuación con la camiseta del Real Madrid. Ante el Elche fue vertical, valiente y decisivo con la asistencia a Mbappé. Pidió el balón, atacó constantemente a su lateral y completó siete regates.

El atacante estaba incómodo con los pocos minutos disputados durante las primeras semanas, pero Mourinho decidió protegerle y darle entrada progresivamente. Ya ha sido titular contra el Rayo y el Elche, dos oportunidades que le han permitido perder la ansiedad y demostrar por qué el Real Madrid realizó una inversión tan importante para ficharlo. Su rendimiento ha convertido una elección aparentemente sencilla en un verdadero problema para el entrenador.

Diomandé encaja en el Metropolitano

Sus características pueden resultar especialmente útiles ante el Atlético. Diomandé tiene potencia para recorrer metros, capacidad para eliminar rivales en el uno contra uno y voluntad para ayudar al lateral en defensa. En un partido en el que el Real Madrid necesitará velocidad para aprovechar los espacios y compromiso para sostener las bandas, el marfileño encaja en el plan.

También aporta una presión más constante. Mourinho valora su esfuerzo sin balón y su disciplina para cerrar el costado, dos factores importantes ante un rival que intentará llevar el encuentro al choque y castigar cualquier desajuste. Diomandé todavía debe mejorar algunas decisiones, como demostró en la acción que terminó facilitando el empate del Elche, pero su crecimiento es evidente.

Güler es intocable

Arda Güler no entra en el debate o no debería hacerlo. El turco se ha convertido en uno de los futbolistas más importantes del Real Madrid y debe ser titular en el Metropolitano. Cambió el partido contra el Rayo desde el banquillo y volvió a ser determinante en Elche, donde marcó de falta, dirigió el juego y completó todos sus pases durante la primera mitad.

Mourinho le considera su director de orquesta. Güler puede actuar desde la derecha, acercarse al centro del campo y conectar con Bellingham y Mbappé. Su capacidad para encontrar el último pase y manejar el ritmo del partido le ha convertido en una pieza imprescindible. Ahora mismo, el técnico no contempla prescindir de él en una cita de máxima exigencia.

Vinicius o Diomande

Con Güler asentado en la derecha, Bellingham liberado por dentro y Mbappé como delantero, únicamente queda una plaza libre en el ataque. Esa posición se la disputan Vinicius y Diomande. Y por primera vez existe una duda real sobre la presencia del brasileño en el once.

Vinicius atraviesa un momento complicado. Ha perdido precisión, continúa sin encontrar el gol que necesita y contra el Elche volvió a estar desacertado: no completó ningún regate y desperdició varias ocasiones. También ha recibido pitos en el Bernabéu durante los últimos encuentros. Mourinho le protege públicamente, pero en privado le exige más.

Sentar a Vinicius en un derbi sería una decisión de enorme repercusión. Su experiencia, su capacidad para condicionar defensas y sus antecedentes contra el Atlético pesan mucho. Pero Mourinho defiende la meritocracia y Diomandé presenta mejores sensaciones. El marfileño se ha ganado la oportunidad; Güler se ha convertido en intocable y Vinicius ya no tiene garantizada su plaza. Ésa es la gran duda del Real Madrid antes de visitar el Metropolitano.