Ceuta agradece al Real Madrid su visita con camisetas y cánticos a favor de Florentino: «Pasará a la historia»

Juan Jesús Vivas ha agradecido al Real Madrid su visita a Ceuta y, sobre todo, la enorme muestra de apoyo por parte de la institución. El club, con su presidente Florentino Pérez a la cabeza y una delegación formada por Emilio Butragueño y Pirri, presidente de honor de la entidad y natural ceutí, ha visitado la ciudad para demostrarles que, realmente, no están solos y que una de las instituciones más importantes de España está volcada plenamente con ellos. «Pasará a la historia», ha dicho Vivas sobre este momento, puesto que el Real Madrid «no ha venido a jugar un partido de fútbol. Ha venido a significar el apoyo, el aliento, la solidaridad de la institución para con Ceuta y los ceutíes, en el momento más difícil de nuestra historia reciente».

Nada más llegar a la sede principal del Gobierno y Ayuntamiento de la Ciudad Autónoma, en el Palacio de la Asamblea, Florentino Pérez se ha dado un baño de multitudes. La expectación era máxima y, al bajarse del coche en el que iba junto al presidente Vivas, ha comenzado a saludar a los ceutíes presentes, que le gritaban «grande, presidente» y realizaban cánticos de «¡Florentino, Florentino!».

Decenas de personas estaban a la espera del presidente del Real Madrid, que apareció junto a Vivas y el resto de la delegación del club, formada por Butragueño y Pirri. Les recibieron con camisetas del conjunto blanco y solicitaron fotos y autógrafos al presidente, que se dio un baño de masas en su llegada a Ceuta. «Hoy está el Real Madrid para decirle a los ceutíes que está con ellos y para decir que la causa de Ceuta es la causa del Real Madrid, que pertenece a la inmensa mayoría de los españoles y, también, de los madridistas».

Una vez dentro de la sede del gobierno de la ciudad, Vivas ha tomado la palabra y ha agradecido al Real Madrid su apoyo en estos momentos tan complicados para la ciudad. En su discurso, el político ha destacado la solidaridad del club, que es el primer equipo de fútbol que acude a Ceuta tras la invasión del pasado 31 de julio. De esta manera, la entidad le mostraba su apoyo real en un momento de máxima delicadeza.

El Real Madrid no sólo ha realizado varios actos visibles, como el que se celebró en el Bernabéu ante el Inter de Milán en el estreno de la Champions o el homenaje en Elche con las camisetas que Mbappé, Vinicius y Konaté se pusieron a medias. Ahora, con este viaje a la Ciudad Autónoma, dejan claro que su compromiso con lo sucedido allí es real. «600 millones de personas en el mundo hoy están, en parte, con Ceuta», ha señalado Vivas sobre los aficionados al club blanco.

Vivas también ha tenido unas emotivas palabras para Pirri. Ha señalado que el presidente de honor del Real Madrid «está en la historia de Ceuta» y que es «un ilustre». «En estos momentos de zozobra, una de las primeras llamadas que recibí fue la de Pirri, para preguntar si necesitábamos algo. El Real Madrid es un club de principios y valores y nuestro paisano los representa bien», ha finalizado.