Pradilla: «Estoy intentando que mis compañeros se adapten a Pedro Martínez para competir desde el primer día»

Termina la presentación, histórica presentación conjunta de la Liga Endesa masculina y femenina, y Jaime Pradilla (Zaragoza, 2001) dedica unos minutos a atender a OKDIARIO a tres días de su debut con el Real Madrid en competición oficial. Éste tendrá lugar en un torneo del que aún no existe ningún registro ni campeón: la Supercopa de la Euroliga, que se inaugura el próximo viernes en el Etihad Arena de Abu Dabi.

Pradilla será una de las caras nuevas del Real Madrid de Pedro Martínez, al que ha logrado adaptarse más rápido de lo normal por el hecho de coincidir en Valdebebas con el que ha sido su entrenador durante las dos últimas temporadas en Valencia. «Estoy intentando que mis compañeros se adapten a él para competir desde el primer día», afirma. Además, asegura que los blancos harán lo posible por dar al madridismo el título que más desea: la Euroliga que se escapó en la pasada final de mayo y en la de 2024.

PREGUNTA: ¿Cómo se encuentra de cara a esta nueva Supercopa de la Euroliga, un torneo que seguro presentará desafíos?

RESPUESTA: Con ilusión, con ganas de empezar a competir por los primeros títulos y con ganas de empezar la competición.

P: ¿Usted tiene más empapado que el resto de sus compañeros el factor imprevisible del estilo de juego de Pedro Martínez por haber estado a sus órdenes las dos últimas temporadas en Valencia?

R: Sí, creo que estamos metiendo también cosas nuevas. Hay cosas del año pasado que al final me ayudan a mí en la adaptación, pero estoy intentando ayudar a mis compañeros a que se adapten lo antes posible a Pedro para desde el primer día poder competir.

P: Este verano se ha repetido mucho que había overbooking en las posiciones interiores (ala-pívot y pívot) del Real Madrid, ¿usted en qué rol se ve?

R: En el de ayudar al equipo en lo que haga falta.

P: ¿Cuál es el jugador que más le ha sorprendido?

R: Edy (Tavares). A todo el mundo que ve un poco de baloncesto, entre lo grande que es y todo lo que hace dentro de la pista… Al final, también es el que está más cerca de mi posición.

P: ¿Tienen equipo para ganar la Euroliga este año, que es el título que todo el madridismo desea?

R: Yo creo que tenemos un gran equipo, que vamos a competir hasta el final y por todos los títulos. Ojalá podamos traer el título. Sabemos que hay plantillas muy complicadas y muy buenas y competiremos para poder darle esa alegría a nuestra afición.