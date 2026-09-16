El Real Madrid hace oficial el fichaje de Nick Smith Jr.

El Real Madrid ha hecho oficial el fichaje de Nick Smith Jr. El conjunto blanco ha anunciado en la mañana de este miércoles la contratación del jugador de 22 años que cuenta con tres años de experiencia en la NBA, donde ha jugado en Charlotte Hornets y en Los Ángeles Lakers junto a Luka Doncic y LeBron James. El escolta completa la plantilla de Pedro Martínez y llega para ser la referencia anotadora en juego exterior del equipo madridista.

Nick Smith Jr. ya es del Real Madrid. El conjunto blanco ha anunciado en un comunicado el fichaje del jugador americano que llega procedente de la NBA, donde ha disputado tres temporadas y 147 partidos en los Charlotte Hornets y en Los Ángeles Lakers. La última temporada la ha disputado junto a Luka Doncic y LeBron James, donde anotó de media 6,2 puntos en los 12,5 minutos que disputó en los 30 partidos que disputó en el equipo angelino. Su media anotadora en las tres temporadas en la mejor liga de baloncesto del mundo es de 7,6 puntos en 17,5 minutos.

Elegido en el puesto 27 del draft de 2023, Nick Smith Jr. llega al Real Madrid para ser la referencia anotadora en el juego exterior del equipo de Pedro Martínez, que completa su plantilla antes del inicio de la competición. El fichaje de este escolta se une a las contrataciones de Jaime Pradilla, Timothé Luwawu-Cabarro, Mikael Jantunen, Olivier Sarr, Damian Jones, Shulga, Sarr e Ndiaye.

El Real Madrid hace oficial a Nick Smith Jr.

«El Real Madrid C. F. y Nick Smith Jr. han alcanzado un acuerdo por el que será jugador del Real Madrid hasta el final de la temporada 2026-2027», ha anunciado el Real Madrid en un comunicado en el que ha informado de: «A sus 22 años, Nick Smith Jr. cuenta con tres temporadas de experiencia y 147 partidos disputados en la NBA, donde ha jugado en los Charlotte Hornets y en Los Ángeles Lakers».