Joselu no se mueve de Qatar y fichará por el Al-Sailiya

Joselu no se moverá de Qatar. El ex delantero del Real Madrid está muy cerca de hacer oficial su fichaje por el Al-Sailiya y poner fin a su inactividad después de haber roto su compromiso con el Al-Gharafa el pasado mes de julio. Una operación que cerraría sus opciones de regresar a España para tener un último desafío en su carrera deportiva a sus 36 años. Todo ello con ofertas de Europa sobre la mesa que no han logrado abandonar el continente asiático.

En la mente de muchos aún está el recuerdo de aquel doblete al Bayern en semifinales de Champions en 2024. El delantero deslumbró en el Santiago Bernabéu en el año que estuvo en el conjunto madridista, ganando posteriormente Liga y Copa de Europa. Sin embargo, Joselu decidió aquel verano cambiar de aires y poner rumbo a Qatar. Allí el delantero estuvo dos temporadas en las que jugó 58 partidos y marcó 28 goles, pero decidió hace unos meses que era el momento de poner punto final con el Al-Ghafara.

En verano pasaron por sus ojos la posibilidad de regresar a Europa, como tener una segunda etapa en el Eintracht o probar suerte en el Unión Berlín, pero nunca se llegó a un acuerdo para traerle de vuelta al Viejo Continente. Sin embargo, Qatar apunta a ser su casa al menos unas temporadas más. Y su nuevo club sería el Al-Sailiya. El equipo se encuentra en una situación crítica. Actualmente, son colistas en la liga catarí con cero puntos en cuatro partidos.

Es por ello que estarían muy cerca de fichar a Joselu para potenciar la delantera con su capacidad goleadora y remontar el rendimiento deportivo del equipo, según Marca. Aunque aún se desconoce por cuántos años firmaría, el nacido en Stuttgart seguiría viviendo en Qatar a cambio de un contrato suculento. Allí tendrá el reto de liderar un equipo que necesita un nuevo referente y el gallego tiene currículum de sobra para asumir este nuevo reto en su carrera.