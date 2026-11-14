Abascal denuncia la «mafia» que ha secuestrado España y pide desalojar a Sánchez del poder el 29-N

El líder de Vox y candidato a la presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, durante un mitin celebrado este sábado en Almería, ha afirmado que Pedro Sánchez ha adelantado las elecciones porque «sabe lo que se le viene encima», alegando que el Partido Socialista tiene «la soga en el cuello», en referencia a los casos de corrupción que lo acechan.

Tras el acto de inicio de campaña en la plaza de Colón en Madrid, Santiago Abascal visita Almería, donde ha protagonizado su segundo acto de campaña para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Con una plaza repleta, el líder de Vox ha asegurado que el PSOE «se va a autoilegalizar», refiriéndose a los casos de corrupción que afectan al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha advertido que hay que librarse de la «mafia»: «Una mafia mentirosa, una mafia traidora y una mafia corrupta».

Ante la investigación que lleva a cabo la Unidad Central Operativa (UCO) sobre las donaciones del PSOE, ha dicho que es una «barbaridad de cuentas del PSOE que son opacas». Además, ha indicado que cada día sale algo nuevo, asegurando que «ese es el motivo por el que han adelantado las elecciones a prisa y corriendo».

En el acto de Almería, al que ha asistido el vicepresidente de Vox en la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, y la cabeza de lista de la formación por la provincia de Almería al Congreso de los Diputados, Rocío de Meer, otro tema que ha abordado Abascal ha sido que: «Sánchez se ha ganado a los ilegales y a los poderosos». Con esto se ha referido a que, según su opinión, Sánchez podría sentarse con la cabeza alta con los del IBEX y no con los trabajadores. «Uno a uno, todos los españoles trabajadores honrados de las clases medias pueden mirar a Sánchez a los ojos y decirle: Desde que tú estás, he perdido poder adquisitivo; desde que tú estás, mi familia lo pasa peor; desde que tú estás, hay más inseguridad en las calles», ha asegurado.

Abascal ha denunciado el deterioro de los servicios públicos

Más adelante, Abascal ha denunciado el deterioro de los servicios públicos por parte del Gobierno socialista, aludiendo a la situación que viven el ferrocarril y las carreteras, así como la educación y la sanidad. En esta última ha explicado que los españoles padecen listas de espera y que los médicos y las enfermeras no están bien reconocidos, por lo que tienen que irse de España: «Ahora exportamos médicos, enfermeras y enfermeros formados aquí en nuestro país, con muchos recursos públicos, e importamos pacientes».

Abascal ha culminado su mitin defendiendo el plan de Gobierno de Vox y pidiendo a los españoles «una movilización gigantesca» para que el 30 de noviembre se levanten en España con una esperanza, con una ilusión. El próximo acto del partido se realizará mañana en el Auditorio de Cornellà, Barcelona, a las 13:00 horas.

