Las mujeres que apoyan a Vox toman la palabra en Colón: «Mi único miedo es que siga gobernando la izquierda»

La Plaza de Colón de Madrid se ha convertido este viernes en el escenario elegido por Vox para arrancar la campaña electoral del próximo 29 de noviembre, protagonizada por Santiago Abascal como candidato a la presidencia. Más de 5.000 personas han levantado la bandera de España al ritmo de la canción Prioridad Nacional en una tarde que amenazaba lluvia.

Abascal ha estado arropado por los vicepresidentes regionales desde donde ha defendido que el «mayor enemigo será la confianza»: «Necesitamos una movilización masiva, no os confiéis». «Estas elecciones son existenciales para España. Nos lo jugamos probablemente todo», ha advertido, asegurando que el 29 de noviembre será decisivo para España, Europa e incluso el mundo.

El voto femenino: ¿por qué apoya a Vox?

OKDIARIO ha dado voz a las mujeres que han acudido a respaldar al partido en la Plaza de Colón. ¿Por qué confían en la formación y qué esperan de un eventual cambio de Gobierno? Sus testimonios han dejado un mensaje recurrente: el temor a que el PSOE continúe en el poder y a que España siga el rumbo de los últimos años.

«Lo que me da miedo es que sigan estos y que en España ya no podamos vivir los españoles. Eso sí me da miedo», ha afirmado una de las asistentes al ser preguntada por sus preocupaciones políticas. Una declaración que resume el sentimiento de parte de las mujeres congregadas en Colón, que han expresado su hartazgo con el Ejecutivo de Pedro Sánchez y su deseo de que se produzca un cambio político.

La crítica al Gobierno socialista ha ido acompañada de una defensa de la necesidad de priorizar a los españoles. «Vamos a levantar este país. Hay que priorizar España y a los españoles, porque cada vez que está el PSOE en el poder nos hunde económicamente», ha defendido otra de las mujeres entrevistadas. También ha rechazado las etiquetas con las que la izquierda identifica a Vox: «La ultraderecha no existe en España. Existe la ultraizquierda y cantan la Internacional con el puño en alto», ha señalado.

Las asistentes tampoco han esquivado las acusaciones que habitualmente recibe la formación de Abascal desde la izquierda. Vox ha sido señalado por sus posiciones sobre la violencia contra las mujeres. El testimonio de las asistentes han puesto de manifiesto que el discurso del partido encuentra respaldo entre mujeres que no se sienten representadas por las formaciones de izquierda.

La inmigración ha sido otro de los asuntos que ha aparecido en las conversaciones. Una mujer hispanoamericana ha defendido la inmigración legal y ha explicado por qué apoya a Vox pese a ser extranjera. «Yo soy inmigrante. Yo vine a trabajar. Yo aporto y no tengo miedo porque tengo mis papeles en regla. Vine legalmente», ha explicado.

Esta asistente ha rechazado que se utilice su condición de inmigrante para cuestionar su apoyo a la formación de Abascal. Además, ha asegurado conocer de primera mano las consecuencias del socialismo en Latinoamérica. «Sabemos lo que es el socialismo del siglo XXI y no comparto esos valores», ha afirmado antes de lanzar una petición contundente. Su conclusión ha sido inequívoca: «Por eso mi voto es para Vox».

El futuro de España y las oportunidades de las nuevas generaciones también han estado presentes en los testimonios. Otra de las asistentes jóvenes ha reclamado representantes políticos capaces de escuchar a todos, independientemente de su edad. «Es necesario que tengamos representantes que entiendan a los jóvenes, entiendan a cualquier persona de cualquier edad para conseguir un futuro para España que sea más digno», ha defendido.