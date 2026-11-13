Abascal promete acabar con los indultos y cambiar España «sin rencor»: «No habrá revanchismo»

Santiago Abascal arranca la campaña electoral prometiendo «acabar con los indultos» tras conocer las intenciones de Pedro Sánchez de firmar el del ex fiscal general, Álvaro García Ortiz. El líder de Vox ha confesado su voluntad de cambiar España «sin rencor».

«No habrá revanchismo», ha señalado este viernes desde Toledo, el último gran bastión de PSOE. Lo ha hecho en su cruzada por vertebrar el voto de una manera trasversal que movilice para Vox los votantes tradicionales de izquierda ante el hastío de la corrupción que ha generado en accidentes mortales ferroviarios sufridos en menos de 9 meses, con 115 fallecidos.

La atención a los medios de Abascal se ha vuelto a convertir en una concentración masiva de simpatizantes de la formación, que han terminado por colapsar la plaza Zocodover, donde la Policía Nacional ha tenido que intervenir contra un grupo de antisistema que intentaba boicotear el acto de Vox, lo que ha llevado a retrasar unos 10 minutos su comparecencia.

«España necesita otro rumbo. Un cambio profundo y radical: sin ningún rencor ni ninguna revancha, que no significa indultar a los criminales», ha señalado, pidiendo a los españoles una movilización masiva en las urnas. «Creo un profundo error estratégico decir que esto ya está ganado, llamo a la cautela. No estoy pensando en sillones ni en ministerios», ha señalado.

«La capacidad del cambio dependerá del apoyo que nos den los españoles», ha declarado, advirtiendo que «el crecimiento de Vox es lo único que está garantizando el cambio», aludiendo a los gobiernos de coalición del PP y su formación en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucia, donde la formación ha impuesto por primera vez la prioridad nacional en los presupuestos y las nuevas consejerías creadas ad hoc.

Los pilares de Vox para el 29-N

Para ello, el líder de Vox ha anunciado los tres pilares en los que se basa el programa electoral de estas elecciones: la prioridad nacional, que aleje los intereses extranjeros y partidistas; la bajada fiscal para recuperar la pujanza a través de un novedoso plan de desregulación; y una estrategia de reemigración y deportaciones masivas para expulsar a tanto a los inmigrantes ilegales, como aquellos que delincan y los que viven de subsidios públicos sin trabajar.

Sobre el intento de boicot por parte de los antisistemas, Abascal ha advertido a sus simpatizantes que la violencia contra Vox se intensificará durante la campaña. Este viernes, la formación celebra el mitin inaugural en la plaza Colón de Madrid a las 20.00 horas de la tarde.