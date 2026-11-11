Vox vuelve a sufrir el intento de boicot de los radicales de extrema izquierda al terminal el mitin de Abascal en Tarragona

Vox ha vuelto a sufrir el intento de boicot de cientos de antisistemas con banderas rojas a la salida del mitin de Santiago Abascal en Tarragona este miércoles. En plena escalada de violencia en las calles con pretexto de la convocatoria de la huelga general, un numeroso grupo de radicales han aguardado a la salida del Palacio Ferial de Congresos pasadas las 21:30 horas.

Abascal, ha señalado el fracaso de la huelga durante un acto de cara a las elecciones del 29 de noviembre, en el que también ha estado Jordi de la Fuente, cabeza de lista por la provincia al Congreso.

«Pedro, has fracasado», ha afirmado aludiendo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, antes de acusar a CCOO y UGT de promover una huelga «contra la oposición y contra los españoles que quieren trabajar». Asimismo, ha asegurado que, si los españoles les dan su respaldo, «nunca más habrá piquetes informativos en España cerrando los negocios», calificando, en este sentido, a quienes amenazan a los trabajadores como «milicias criminales de Pedro Sánchez y de sus sindicatos comprados con el dinero de los trabajadores españoles».

Sobre RTVE, Abascal también ha criticado al director del programa en el que fue entrevistado que saliera a pedir perdón después de alcanzar la máxima audiencia de su historia. «Han pedido perdón por no conseguir liquidarme, por no conseguir detenernos», ha manifestado. En este contexto, ha acusado a Sánchez de querer «atornillarse en el poder» con «la trampa que sea necesaria, con la intimidación que haga falta y con la violencia que haga falta».

En la misma línea, ha criticado que una presentadora cuestione la presencia de su formación en la televisión pública y ha preguntado si “casi cinco millones de españoles no tienen que tener voz”. Abascal ha hecho hincapié en que le ofrecieron una entrevista de humor de entre 50 y 60 minutos que acabó prolongándose hasta unos 137, y ha relatado que tuvo que reclamar más agua tras quedarse sin ella y que aún permanecen «secuestrados» 40 minutos del debate.

Por último, ha reclamado la «exclusividad nacional» en el ingreso mínimo vital. “Eso de que el ingreso mínimo vital se destine a alguien que no sean los españoles es algo que no se puede permitir”, ha dicho.

Por su parte, Jordi de la Fuente ha denunciado el abandono institucional que sufre Tarragona frente a Barcelona. «¿Quién habla de Tarragona? ¿Quién habla de los que queréis un transporte público que llegue, que queréis dejar de ser la provincia catalana con más paro?», ha cuestionado, señalando también el empobrecimiento de las familias y la falta de atención a las comarcas del interior y las Tierras del Ebro.

El candidato de Vox también ha criticado a CCOO y UGT por convocar lo que considera una «huelga política», cuestionando su representación de los trabajadores.