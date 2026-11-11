La Policía carga contra los matones sindicales que cortaban la Gran Vía y estaban obligando a cerrar las tiendas

La Policía Nacional ha cargado contra los matones sindicales que han vandalizado los establecimientos situados en la Gran Vía de Madrid durante la huelga general y han detenido a varios de los presentes.

Los hechos han tenido lugar al mediodía de este miércoles, 11 de noviembre, cuando un piquete de cientos de manifestantes ha cortado el tráfico en la Gran Vía al grito de «¡hoy no se consume, hoy no se trabaja!». Además, han pegado carteles de «cerrado por huelga general» y han realizado pintadas en los locales que permanecían abiertos.

La tensión ha sido tal que El Corte Inglés ha decidido cerrar sus puertas. Lo mismo han hecho otros establecimientos, que al paso de la marcha de manifestantes, han optado por bajar las persianas.

Los piquetes han avanzado bajo la lluvia mientras coreaban consignas como «¡Huelga, huelga, huelga general!». Entre los asistentes había integrantes del Sindicato de Inquilinas de Madrid, que había convocado a través de las redes sociales una iniciativa para paralizar el centro de la capital a partir de las 12:00 horas. La organización llamaba a no consumir en los comercios ni producir en los centros de trabajo durante la jornada de huelga.

Cuando la marcha avanzaba en dirección a Cibeles, los agentes de la Policía Nacional han tratado de impedir que los participantes continuaran por ese recorrido. Los manifestantes se han dirigido entonces hacia la plaza de Callao, donde han seguido coreando consignas como «Ni un desahucio más».

La huelga no ha tenido mucho seguimiento, pero lo cierto es que los piquetes han alterado la normalidad en algunos puntos. A primera hora de la mañana, se han producido varios cortes en la M-30 a la altura de Puente de Vallecas y de Legazpi. Además, la Policía Nacional ha tenido que escoltar a los autobuses de la EMT en Entrevías, ya que los manifestantes han intentado cortar su circulación.

Mercamadrid, situado en el polígono de Vallecas, ha amanecido con cierta tensión por la presencia de piquetes, pero finalmente no han impedido la entrada y salida de transporte y no han logrado paralizar la actividad en la zona.

Hasta las 11:00 horas, Policía Nacional y Guardia Civil han detenido a 26 personas: 8 en Madrid, 4 en Málaga, 4 en Almería, 3 en Granada, 2 en Zamora y otro cinco respectivamente en Navarra, Valladolid, La Rioja, Alicante y Valencia. Además, la Ertzaintza ha arrestado a 13 personas en Vitoria, San Sebastián, Zamudio, Portugalete y Agurain.