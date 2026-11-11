Ultima hora de la huelga general y actualidad de las elecciones generales del 29-N, en directo
La jornada de hoy miércoles viene marcada por la huelga general más extraña vivida nunca en este país, convocada teóricamente para reivindicar el derecho a una vivienda y salarios dignos ante el coste de la vida. En realidad se trata de la primera de las 13 huelgas generales celebradas en la historia de España que cuenta con el apoyo expreso del Gobierno, cuyos miembros no han dudado en pedir a los ciudadanos que acudan a manifestarse para protestar contra los problemas que teóricamente ese mismo Gobierno debería haber solucionado durante los ocho años que lleva en el poder.
Esta huelga, convocada por CCOO y UGT, junto con CGT, CNT, Unión de Actores y Actrices, CO.BAS, la Intersindical y la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, cuenta con actos en casi todas las capitales de provincias y grandes ciudades del país. La convocatoria, muy cuestionada por la patronal y la oposición en vísperas del arranque de la campaña electoral, ha levantado mucha polémica aunque las previsiones apuntan a un seguimiento muy bajo.
Pese a que el Ministerio del Interior anunció ayer que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado reforzarán la seguridad en mercados, transportes e infraestructuras críticas y garantizarán el funcionamiento de los servicios mínimos, la Guardia Civil ha denunciado que Marlaska no ha reforzado las patrullas de cara a la huelga: «Quieren caos». Así, esta madrugada ha habido piquetes informativos, afecciones en turnos industriales de noche por toda España y los primeros incidentes en Madrid, donde Comisiones Obreras ha denunciado cargas y uso de gas pimienta contra los trabajadores concentrados. La tensión ha marcado el inicio de la jornada de huelga en Mercamadrid, donde se han concentrado alrededor de 1000 manifestantes.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y todos los ministros no tendrán este miércoles ningún acto en sus agendas con motivo de la jornada de huelga general, aunque la previsión es que, al menos la mayoría, tengan trabajo de despacho. Ante esa convocatoria, el Ejecutivo, por boca de su portavoz, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros de este martes, ha pedido respeto a los sindicatos y también al ejercicio de un derecho como es el de hacer huelga. Por su parte, el Partido Popular mantendrá sus actos electorales. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, será entrevistado en El Hormiguero de Antena 3.
En otro orden de cosas, la Policía Nacional mantiene el operativo de búsqueda del presunto autor del tiroteo registrado ayer martes en un inmueble de Oviedo y propietario de una mochila con artefactos explosivos que provocó la muerte de un policía nacional y dejó malherido a otro agente. El presunto autor, que ya ha sido identificado y que podría ir armado, cuenta con múltiples antecedentes por delincuencia común, lo que alejaría la hipótesis de una motivación de corte terrorista.
En cuanto al tiempo, la influencia de las borrascas Bruna y, especialmente, Charles provocará una jornada de miércoles muy inestable en España, con precipitaciones y viento en la mayor parte del país, incluso con rachas huracanadas en el oeste de Extremadura y posibilidad de tornados y mangas marinas en Cádiz. Las lluvias más abundantes se darán en el sur de Galicia, el oeste y sur de Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Andalucía y los Pirineos, según el parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Además, en el oeste del sistema Central y las regiones del sur de Andalucía, las precipitaciones serán especialmente persistentes y muy fuertes, con acumulados superiores a 120-150 litros por metro cuadrado en el entorno de la sierra de Gredos.
Los piquetes cortan una veintena de carreteras
Los piquetes informativos desplegados por los principales sindicatos en el inicio de la huelga general cortan hacia las 6.30 horas de esta mañana una veintena de puntos de la red viaria de Cataluña, entre ellos en la autopista AP-7, la autovía A-2 y la B-10, también conocida como la Ronda del Litoral de Barcelona.
Según detalla el Servei Català del Trànsit, en la provincia de Barcelona los cortes se están produciendo en la B-10, cortada en la salida 18A en L’Hospitalet de Llobregat en sentido Trinitat y a la altura de Colón, en la capital catalana, en los dos sentidos de la marcha, donde han irrumpido unas doscientas personas.
También hay cortes por manifestaciones en la AP-7, en la salida 145 en Santa Perpètua de Mogoda, en la A-2, entre El Prat de Llobregat y Sant Joan Despí en sentido Barcelona (nudo del Llobregat) y en la B-140, en el acceso al CIM Vallès, en Santa Perpètua de Mogoda.
Igualmente se están produciendo cortes de tráfico en la C-25 en Calldetenes, en sentido Lleida, en la BV-4511, en Sant Fruitós de Bages, en ambos sentidos de la marcha, y en la B-40, donde está cortado el acceso a la A-2 desde Esparreguera.
Sordo (CCOO) pide marchas «masivas» y Álvarez (UGT) reivindica los «piquetes de la libertad»
El secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo, ha pedido a la clase trabajadora de todo el país que se «manifieste» de forma «masiva» en las calles durante la huelga general de este miércoles 11 de noviembre, y ha lanzado un llamamiento especial a los jóvenes para que mañana sea «un día histórico».
El líder sindical ha llamado a la huelga a las «clases subalternas» porque «está en juego» la «vivienda», los «salarios», el «techo», el «tiempo», los «servicios públicos», los «servicios de sanidad», los «servicios de educación», las «infraestructuras», a la vez que ha reclamado «seguridad» y «certezas» para los trabajadores.
Así, se ha referido a la vivienda, uno de los principales vectores de la huelga, como «la gran fractura socioeconómica que tiene España», y ha instado a ser «mucho más ambiciosos para que en los próximos años la juventud trabajadora pueda acceder a una vivienda».
Al menos ocho heridos en altercados entre Policía y manifestantes en Carabanchel (Madrid)
Al menos ocho manifestantes que participaban en un piquete informativo en las cocheras de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) en Carabanchel (Madrid) han resultado heridos leves este miércoles de madrugada tras una carga de la Policía Nacional, ha informado el Sindicato de Inquilinas.
Los piquetes provocan cortes en la A-2 y Ronda Litoral y bloquean centros como Mercabarna (Cataluña)
Los piquetes informativos desplegados por los principales sindicatos convocantes de la huelga general, CCOO y UGT de Catalunya, han empezado a cortar carreteras en diversos puntos de Cataluña, como la A-2 o la Ronda Litoral, y a bloquear el acceso a polígonos industriales y a centros estratégicos como Mercabarna.
Según detalla el Servei Català del Trànsit, a esta hora hay una decena de puntos de la red viaria catalana afectados por manifestaciones.
Las protestas han provocado cortes en la A-2 entre Cornellà de Llobregat y Sant Joan Despí, en la C-25 en Calldetenes (Barcelona), en la BV-4511 en Sant Fruitós de Bages así como la Ll-11 en Lleida, todas ellas también por manifestación.
La Justicia tumba los servicios mínimos de la Comunidad de Madrid
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha aprobado medidas cautelarísimas que suspenden los servicios mínimos decretados para la huelga general del 11 de noviembre y obligan a aplicar los de la última huelga general de noviembre de 2012.
La orden de la máxima instancia autonómica de Madrid llega por una denuncia de Comisiones Obreras. El auto afecta a la Administración de Justicia, la Educación y el Transporte Público, excepto el Metro de Madrid, que mantiene los servicios mínimos de hasta el 80% en hora punta.
Las medidas afectan a los servicios que dependan de la comunidad autónoma, como es la educación, las dependencias judiciales o los servicios de transporte de autobuses interurbanos. Servicios nacionales como el Cercanías o el aeropuerto de Madrid-Barajas están exentos de dicha medida cautelarísima.
Feijóo avisa a los sindicatos que «muchos trabajadores» pueden darse cuenta de su «error histórico» con la huelga
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha avisado a los sindicatos de que «muchos trabajadores» pueden darse cuenta del «error histórico más grande y más profundo» que estos han cometido convocando la huelga general del 11 de noviembre.
«Vamos a ver lo que pasa, quizás a partir de mañana habrá muchos trabajadores que se den cuenta de que a lo mejor los sindicatos han cometido el error histórico más grande y más profundo desde que tenemos democracia en nuestro país», ha señalado Feijóo durante una entrevista en el programa ‘Horizonte’ de ‘Cuatro’.
El líder ‘popular’ ha defendido que los trabajadores en España «tienen un derecho constitucional de huelga» y que los sindicatos «representan a los trabajadores», para después resaltar que «no hay ningún antecedente de hacer una huelga en contra de los partidos de la oposición».
«Después de ocho años de un Gobierno que ha conseguido los mayores casos de corrupción, que ha conseguido el mayor incremento de impuestos a la clase trabajadora y que ha conseguido, nada más y nada menos, por si acaso a alguien le interesa la vivienda, 297.000 desahucios durante los ocho años de su mandato», ha criticado.
Retenciones habituales de hora punta en todas las vías de acceso a Madrid en el arranque de la huelga
Las principales vías de acceso a Madrid registran la mañana de este miércoles retenciones en casi todas las entradas a la capital similares a la de cualquier jornada laboral en hora punta pese a la huelga general y todas las carreteras están abiertas al tráfico.
Con datos de las 7.30 horas, había retenciones de entrada a la ciudad por la A-1 en San Sebastián de los Reyes y Las Tablas; en la A-2 en Torrejón de Ardoz; en la A-4, en Pinto y Butarque; en la A-5, en Arroyomolinos y Alcobendas, y en la A-6, en Las Rozas y Majadahonda.
Además, había complicaciones en la A-42 (autovía de Toledo), en Parla y Getafe, así como en la M-607 (carretera de Colmenar) a la altura de Colmenar Viejo y Tres Cantos, según han indicado fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT).