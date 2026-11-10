Los ministros de Sánchez también harán ‘huelga’: limpian su agenda de actos públicos «por respeto» a los que la secunden

Los ministros del Gobierno de Pedro Sánchez secundarán la huelga desde los despachos, limpian su agenda pública de actos oficiales «por respeto» a los trabajadores que no acudan a sus puestos y secundan la movilización de los sindicatos del 11 de noviembre.

Moncloa ha reconocido que «en principio no va a haber agenda por respeto a los trabajadores». Los ministros permanecerán en sus despachos, según los planes iniciales del Ejecutivo, aunque admiten que «tienen libertad para que cada uno haga lo que quiera».

Fuentes del Gobierno reconocen que cada titular de cartera tiene plena libertad para tomar la decisión que considere conveniente. Y desde el Ejecutivo bromean con la posibilidad de que lo hagan, sobre todo, los ministros de extrema izquierda de Sumar. «Puede ser que alguno del PSOE lo hiciera», ironizan desde Moncloa.

Sin embargo, fuentes del Gobierno consideran que los españoles quieren que los miembros del Consejo de Ministros sigan trabajando: «Toda la ciudadanía espera que estemos en nuestro cargo». «A partir de ahí, máximo respeto, por eso no hay agenda», recalcan desde el Gobierno.

En esa misma línea, Moncloa se desliga de la responsabilidad sobre los motivos de la huelga general, es decir, la crisis de la vivienda. «Consideramos que no es una huelga contra nadie», intenta defenderse el Gobierno. En su lugar, insisten en que la manifestación es «por unos derechos» cuya reivindicación comparten.

Moncloa incide en que la forma en la que el Gobierno apoya la huelga es a través de los «parámetros de corrección institucional». «Nuestro trabajo es que se pueda llevar a cabo», sostienen desde el Ejecutivo.

«Respeto para los sindicatos»

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, defendió este martes la celebración de la huelga general por ser «a favor de los derechos de todos». Y se limitó a pedir «respeto para los sindicatos», ante el temor de que sus valoraciones pudieran ser interpretadas como electoralistas por la Junta Electoral Central.

«Este país, de la mano del diálogo social con sindicatos y patronal y de la mano de la concertación social, ha experimentado importantísimos avances», se vanaglorió la dirigente socialista. Y ponía como ejemplo la reforma laboral y la reforma de las pensiones. A su vez, cargó contra los políticos «que insultan a los sindicatos» y les exigió respetar «un derecho constitucional» en alusión a la movilización de este miércoles.

Por su parte, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, de Sumar, expresó «todo el apoyo» a la huelga y llamó «a la movilización de los trabajadores» para «que secunden la huelga general». Y argumentó que «todos los derechos que tiene la clase trabajadora en este país se han conquistado luchando y haciendo huelgas, que es la herramienta con la que se han construido todos los estados sociales y los sistemas de protección social».

Sin asumir responsabilidades, el también portavoz del partido de extrema izquierda Frente Amplio dijo que la iniciativa va «contra un sistema de especulación en la vivienda» que, en su palabras, convierte «las rentas salariales de los trabajadores en beneficio privado, en acumulación de una riqueza obscena por parte del 1% de los propietarios de una élite internacional rentista que vive a costa del esfuerzo y del sacrificio del pueblo trabajador en España».

«Yo voy a hacer todo lo posible mañana para contribuir a que la huelga sea un éxito», aclaró Bustinduy, sin dar más detalles al respecto. Y describió que, para él, sería una victoria que se logren avances «de manera determinada y decidida para que se garantice el derecho a la vivienda recogido en la Constitución Española». «Lo que no aparece en ningún sitio es el derecho a tener diez, 10.000 o 100.000 viviendas y a forrarse con ello a costa del esfuerzo de los demás. Por lo tanto, mi apoyo es sincero, rotundo y absoluto», puntualizó.