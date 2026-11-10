Sánchez defiende la sanidad pública en un mitin junto a la gerente de un hospital señalado por «impagos y recortes»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió este sábado en su mitin en Tarragona la sanidad pública como uno de los pilares fundamentales de su campaña junto a la número 1 de la lista del PSOE por Tarragona, Ione Montalvo, a quien el sindicato CSIF ha señalado por su papel como gerente del Hospital Universitari Joan XXIII: «Los profesionales siguen sin cobrar horas extraordinarias de 2025, sufren restricciones de permisos y soportan una falta de personal que ya obligó a cerrar camas de UCI».

El líder del PSOE proclamaba este sábado desde Tarragona que «en estos últimos 50 años» los socialistas habían logrado la aprobación del Estatuto de los Trabajadores, «el levantamiento de la sanidad pública».

Asimismo, Sánchez puso en valor su defensa de la sanidad frente a la exigencia de elevar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB: «Le dijimos a Trump y a todos aquellos señores de la guerra que no íbamos a gastar el 5% del Producto Interior Bruto en defensa, porque queríamos seguir apostando por la educación, por la sanidad».

En esa misma línea, el presidente aseguró que «el socialismo lo definió, por ejemplo, un gran catalán como Ernest Lluch (ex ministro de Sanidad) cuando levantó la sanidad pública en nuestro país».

Montalvo, n.º 1 por Tarragona

Al lado del presidente del Gobierno se sentó, durante todo el mitin, la número 1 de la lista socialista por Tarragona, Ione Montalvo. La política del PSC, vasca de nacimiento, es también gerente del Hospital Universitari Joan XXIII de la ciudad catalana.

«Llegué a Tarragona con 25 años y desde hace más de 20 años, el Hospital Joan XXII se ha convertido en mi casa», relató Montalvo en su discurso, previo al de Sánchez.

«Yo no vengo de la política, vengo de la asistencia a los pacientes y de la gestión pública», indicó, para añadir que la solución para los servicios públicos de su partido pasa por «buscar recursos y tratar de corregir lo que no funciona con transparencia».

«En el hospital público, a ninguno le pregunté ni cuánto gana, ni de dónde viene, ni a quién vota porque ni la sanidad ni las pensiones son un gasto, son la mejor inversión que puede hacer un país para proteger a la gente cuando la vida es complicada», subrayó la número 1 en la lista del PSOE por Tarragona.

Queja de CSIF contra la socialista

Sin embargo, CSIF ha puesto el grito en el cielo contra Montalvo por la situación en la que se encontraba su centro hospitalario. Ella era responsable de la gestión administrativa de una empresa o institución y fue señalada por el propio sindicato por «impagos y recortes laborales».

«Uno de los problemas más urgentes es el impago de horas trabajadas durante 2025, que fueron comprometidas como extraordinarias y que todavía no han sido abonadas», señalan desde CSIF. Y añaden que, además de eso, el personal sanitario sufre «restricciones y retirada de permisos, así como un deterioro progresivo de los derechos laborales».

La situación es tal que, según el propio sindicato, el pasado año «se llegó a cerrar camas de UCI por falta de personal». Y, lo que es peor, una circunstancia que, a juicio del sindicato, debería haber provocado una «respuesta inmediata de la dirección». Sin embargo, lamentan que hayan acabado «responsabilizando a los propios trabajadores».

De hecho, señalan que se les ha afeado incluso que hayan faltado a su trabajo «por ponerse enfermos o ejercer sus derechos». «No se puede responsabilizar a los trabajadores de los problemas de gestión de un hospital. Quienes sostienen cada día la sanidad pública no pueden acabar pagando las consecuencias de la falta de planificación y de personal», se quejan desde CSIF.

Además, el sindicato «interpela directamente» a Montalvo para que traslade esas palabras a los hechos: «Que traslade su compromiso con los derechos sociales a la gestión diaria del hospital».

«Antes de participar en campañas y actos políticos, la dirección debería recorrer las instalaciones, escuchar a los trabajadores y conocer de primera mano los problemas que afectan a las distintas unidades y servicios», le afea CSIF a la número 1 del PSOE en Tarragona.