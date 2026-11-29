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Quién ha ganado las elecciones en cada provincia

El análisis provincial permite profundizar en el comportamiento electoral de cada comunidad. No siempre coincide el partido más votado en una región con el ganador en todas sus provincias, por lo que este desglose resulta fundamental para entender el resultado de las elecciones generales.

Resultados de las elecciones generales municipio a municipio

El mapa electoral también permitirá consultar qué candidatura ha conseguido más votos en cada localidad española. Este apartado resulta especialmente interesante para comprobar las diferencias entre municipios de una misma provincia y conocer dónde ha obtenido cada formación sus mejores resultados.