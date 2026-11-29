Así queda el mapa de las elecciones generales 2026 en España: quién ha ganado en cada comunidad autónoma, provincia y municipio
Los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre dibujan un nuevo mapa político en España
Cómo van las Elecciones generales 29-N, en directo
Quién ha ganado las elecciones en cada provincia
El análisis provincial permite profundizar en el comportamiento electoral de cada comunidad. No siempre coincide el partido más votado en una región con el ganador en todas sus provincias, por lo que este desglose resulta fundamental para entender el resultado de las elecciones generales.
Resultados de las elecciones generales municipio a municipio
El mapa electoral también permitirá consultar qué candidatura ha conseguido más votos en cada localidad española. Este apartado resulta especialmente interesante para comprobar las diferencias entre municipios de una misma provincia y conocer dónde ha obtenido cada formación sus mejores resultados.
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