Durante las elecciones generales de este domingo 29 de noviembre, los colegios electorales no sólo contarán con la presencia de los votantes y los miembros de las mesas. También habrá representantes de los partidos políticos encargados de seguir el desarrollo de la jornada y comprobar que las operaciones electorales se realizan conforme a la ley. Son los interventores y los apoderados, dos figuras que suelen confundirse, pero cuyas funciones y atribuciones son diferentes. ¿Quién puede desplazarse entre colegios? ¿Pueden intervenir durante el recuento? ¿Tienen derecho a votar en una mesa distinta a la que les corresponde?

¿Qué es un interventor y cuáles son sus funciones?

El interventor es la persona designada por una candidatura para representarla ante una mesa electoral concreta. Su cometido consiste en supervisar el desarrollo de la votación y el posterior escrutinio, además de comprobar que se respetan las normas electorales.

Según el artículo 78 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), cada candidatura puede nombrar hasta dos interventores por mesa, siempre que cumplan los requisitos legales. Sin embargo, sólo uno puede participar simultáneamente en las deliberaciones. Tiene derecho a intervenir con voz, pero sin voto, presentar reclamaciones y protestas y solicitar certificaciones.

¿Qué es un apoderado y en qué se diferencia?

El apoderado también representa a una candidatura, pero su ámbito de actuación es mucho más amplio. Puede acceder libremente a los distintos locales electorales, examinar cómo se desarrolla la votación y presenciar los escrutinios de diferentes mesas, sin estar vinculado exclusivamente a una de ellas.

Además, puede formular reclamaciones, presentar protestas y solicitar certificaciones. La diferencia más importante es que no participa habitualmente en las deliberaciones de una mesa. No obstante, si su candidatura no cuenta con un interventor en ella, puede asumir sus funciones, con voz pero sin voto. Desde ese momento, deja de poder ejercer como apoderado en otras mesas.

¿Pueden votar en cualquier colegio electoral?

No. La acreditación como representante de un partido no permite votar libremente en cualquier centro. Los interventores pueden ejercer su derecho al sufragio en la mesa en la que están acreditados, aunque no figuren en su censo, siempre que pertenezcan a la misma circunscripción electoral. Si no es así, deben haber solicitado el voto por correo.

Los apoderados, por su parte, deben votar en la mesa en cuyo censo electoral estén inscritos o haber recurrido al voto por correo.

¿Qué tienen prohibido durante la jornada electoral?

Ninguno de los dos puede sustituir al presidente de la mesa, dirigir las operaciones de votación, manipular las urnas o decidir por su cuenta si una papeleta es válida o nula. Estas competencias corresponden a los miembros de la mesa electoral.

Tampoco pueden realizar propaganda electoral ni pedir el voto dentro de los colegios. Sí pueden llevar emblemas o adhesivos identificativos de su candidatura, siempre que su finalidad sea exclusivamente reconocer su condición de representantes políticos y no hacer campaña.

¿Tienen permiso retribuido en el trabajo?

La LOREG también contempla derechos laborales diferentes. Los apoderados tienen derecho a un permiso retribuido durante el día de la votación. Los interventores, además de ese permiso, disfrutan de los permisos previstos para los miembros de las mesas electorales, incluida la reducción de cinco horas de su jornada laboral del día inmediatamente posterior.