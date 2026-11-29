COOL fue invitado al encendido del Rosewood Villa Magna y probamos sus propuestas de invierno. Este año, el hotel de la Castellana vuelve a convertir sus jardines en una pista de hielo, sirve fondue en una cabaña de madera y prepara una Nochevieja al estilo de El gran Gatsby.

Hay una forma muy madrileña de terminar una tarde de patinaje: con churros y una taza de chocolate caliente. Es uno de los planes que descubrimos cuando el Rosewood Villa Magna nos invitó al encendido de sus luces de Navidad. Recorrimos los jardines iluminados y probamos las propuestas de la temporada en una noche que también sirvió de despedida para Friedrich von Schönburg, director del hotel. En enero de 2027 se instalará con su familia en Hong Kong, desde donde supervisará las operaciones de Rosewood en Asia-Pacífico y se ocupará de la excelencia operativa del grupo a escala mundial.

Una tarde entre la pista de hielo y una cabaña alpina

En el número 22 del paseo de la Castellana, el recorrido empieza al aire libre. La pista de hielo y el Lounge Alpino abren hasta el 31 de enero, con reserva previa. Los guantes son obligatorios para patinar y la experiencia incluye chocolate con churros. A unos pasos, el Lounge invita a quedarse al calor de las estufas con una porción de tarta de manzana caliente y helado de vainilla. También hay vino caliente, ostras y champán.

Si la tarde se alarga, El Chalet da un buen motivo para quedarse a cenar. La cabaña de madera, con mantas de lana, trineos y estufas de leña, sigue abierta hasta el 14 de febrero. La fondue moitié-moitié y la raclette suiza se prestan a pedir para compartir. También hay sopa de cebolla, Wiener schnitzel de ternera y strudel de manzana. Para el primer brindis o la última copa, Santa’s Bar sirve cócteles de temporada.

Una merienda con Papá Noel y una Nochevieja de película

Hasta el 10 de enero, la pastelería Flor y Nata sirve su merienda navideña con sándwiches, bocados salados, scones recién horneados y dulces del obrador. Papá Noel se suma los fines de semana hasta el 20 de diciembre y vuelve el día 24, de 11.00 a 13.00, para recoger las últimas cartas. Los roscones artesanales se pueden encargar con 48 horas de antelación. El hotel propone también reservar una habitación con vistas a la Castellana para ver la cabalgata del 5 de enero y merendar roscón.

Para Nochebuena, Las Brasas de Castellana prepara una cena con música en directo, cigala gallega a la brasa y lomo bajo de Black Angus por 450 euros por persona. En Nochevieja, los salones se trasladan a los años veinte de El gran Gatsby: jazz en directo, angulas al pilpil, solomillo Wellington con trufa, uvas, barra libre y recena por 1.350 euros por persona. Amós, el restaurante de Jesús Sánchez, ofrece sus propios menús en ambas fechas, por 495 y 695 euros, respectivamente.

Papá Noel también visita Las Brasas de Castellana durante el brunch dominical del 29 de noviembre y los días 6, 13 y 20 de diciembre. Los brunches del 25 de diciembre, el 1 y el 6 de enero cuestan 280 euros por persona. Hay marisco y una mesa de postres en los tres, con platos que cambian según el día: cochinillo asado en Navidad, arroz seco de cigalas en Año Nuevo y patatas a la importancia con cigalitas en Reyes. El spa también se suma al programa en diciembre con un masaje de 90 minutos por 310 euros.

Parte de los ingresos de la programación y de los regalos benéficos, entre ellos el calendario de Adviento, las experiencias gastronómicas y el roscón, se destinará a la investigación contra el cáncer infantil.