Las elecciones generales del 29-N darán comienzo en apenas unas horas y todavía son numerosos los ciudadanos que tienen dudas a la hora de acudir a votar. Una de las preguntas más llamativas es si pueden acudir al colegio electoral con el perro para ejercer el derecho al voto.

La Junta Electoral Central (JEC) se ha pronunciado y su respuesta establece una diferencia importante entre los animales de compañía y los perros de asistencia.

La respuesta general es que no está permitido entrar con un perro de compañía en el interior de un colegio electoral. Esto responde a las normas establecidas para garantizar el funcionamiento correcto de los locales durante la jornada electoral y evitar posibles problemas ante la afluencia de votantes.

¿Qué ha dicho la Junta Electoral Central?

La Junta Electoral Central abordó esta cuestión en su acuerdo 190/2024, de 30 de mayo, después de recibir una consulta de la Junta Electoral de Zona de Madrid sobre el acceso de ciudadanos acompañados de animales de compañía a los colegios electorales.

En la resolución consideró que debido a la concurrencia de personas que confluye durante las votaciones, no se debe admitir la entrada de mascotas en el interior de los locales electorales.

Además, recordaron que esta prohibición tiene que estar señalizada de forma visible desde el exterior, de acuerdo con el artículo 29.3 de la Ley 7/2023, de protección de los derechos y el bienestar de los animales.

Aquellas personas que tengan previsto votar el 29-N deberán organizarse para dejar a su mascota fuera del colegio electoral y evitar acceder al edificio con ella.

La excepción: los perros de asistencia sí pueden entrar

La prohibición no afecta a los perros de asistencia ni a los pertenecientes a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Estos animales pueden acceder sin restricciones a cualquier espacio acompañando a la persona a la que asisten o junto a la que prestan servicio, tal y como recoge el artículo 29.6 de la Ley 7/2023.

Una duda resuelta antes de las elecciones del 29-N

Las personas que quieran participar en las elecciones generales del 29 de noviembre deben tener en cuenta esta ley antes de salir de casa.

Los perros de compañía no pueden entrar en los colegios electorales, mientras que los perros de asistencia mantienen su derecho de acceso. Una aclaración que evita confusiones durante una jornada en la que millones de ciudadanos acudirán a las urnas para decidir el futuro del país en los próximos cuatro años.