España despedirá el último domingo de noviembre con un panorama meteorológico muy diferente dependiendo de la comunidad autónoma. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha adelantado una previsión marcada por las lluvias en el norte, las nieblas persistentes en el interior y unas temperaturas que mantendrán importantes diferencias entre unas regiones y otras. Aunque no se espera un episodio de frío extremo ni un temporal generalizado, habrá que prestar atención a la evolución de las condiciones meteorológicas durante la jornada.

El domingo 29 de noviembre estará condicionado por la llegada de un frente atlántico que avanzará de oeste a este y dejará precipitaciones en diferentes puntos del extremo norte peninsular. Mientras tanto, en buena parte del resto de España predominarán los cielos poco nubosos, aunque las nieblas volverán a ser protagonistas.

Lluvias en estas comunidades autónomas

Galicia será una de las comunidades más afectadas por las precipitaciones. El frente atlántico dejará lluvias, especialmente en el oeste gallego, antes de desplazarse hacia Asturias, Cantabria y el País Vasco. En estas regiones también se esperan cielos más cubiertos y precipitaciones que tenderán a perder intensidad durante la tarde y la noche.

Además, podrían registrarse algunas lloviznas aisladas en puntos del litoral levantino y Baleares. En Canarias, las islas más montañosas también podrían recibir algunas precipitaciones. Por su parte, en los Pirineos se esperan nevadas por encima de los 1.800-2.000 metros de altitud.

La niebla reducirá la visibilidad hasta los 200 metros

Otro de los fenómenos que marcarán el domingo serán los bancos de niebla. La AEMET prevé que aparezcan durante la madrugada y las primeras horas de la mañana en amplias zonas del interior peninsular, especialmente en los valles del Tajo y del Guadiana y en puntos del nordeste.

En algunas zonas, la visibilidad podría reducirse hasta los 200 metros, por lo que habrá que extremar las precauciones en los desplazamientos por carretera. Estas nieblas tenderán a desaparecer conforme avance la mañana, aunque algunas podrían persistir durante más tiempo.

Hasta 21 grados en España: estas serán las temperaturas

En cuanto a los termómetros, las temperaturas serán propias de finales de noviembre, aunque con diferencias importantes. Ávila y Teruel estarán entre las ciudades más frías durante las primeras horas, con mínimas próximas a los 2 grados.

En cambio, Sevilla será una de las capitales más templadas, con máximas que podrían alcanzar los 21 grados. En Canarias el ambiente será todavía más suave, con temperaturas de entre 23 y 25 grados. En el Cantábrico y en las zonas del interior donde las nieblas sean más persistentes, se espera un descenso de las temperaturas diurnas.

Por tanto, el último domingo de noviembre dejará un tiempo relativamente tranquilo en buena parte del país, aunque las lluvias del norte y las nieblas del interior serán los principales fenómenos a tener en cuenta.