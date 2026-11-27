España afronta la recta final de noviembre con temperaturas gélidas, algunas bajo cero en varias capitales de provincia, como el caso de Teruel, que tuvo una mínima el pasado jueves de -1 ºC. Este clima, más propio de invierno que del otoño en el que nos encontramos, trae consigo la vuelta de los abrigos, bufandas y guantes en buena parte de la Península.

El puente de diciembre está a la vuelta de la esquina y los españoles ya están pendientes del tiempo para estos festivos. Ir al pueblo, hacer una escapada o ver las luces de Navidad en una de las grandes ciudades españolas puede quedar condicionado por el tiempo.

En algunas comunidades habrá cuatro días de descanso al coincidir el Día de la Constitución con el domingo 6, pasando el descanso al lunes, y juntándose con la Inmaculada Concepción el martes 8. Por lo tanto, en estas regiones habrá un puente de sábado a martes. Al quedar aún más de una semana, la estimación no puede asegurarse con rotundidad, si bien las cabañuelas de Jorge Rey ya han adelantado el tiempo en estos días.

El tiempo en el puente de diciembre, según Jorge Rey

El frío y las lluvias ya estarán presentes desde este mismo fin de semana. Rey pronosticó lo siguiente para el día de hoy: «Llegando aire frío marítimo polar, borrascas que ya entrarían algo más por el norte, por el noroeste, ya no tanto lluvias a Andalucía o Extremadura y, además, eso trae nevadas en alta montaña con mucha importancia». No obstante, los primeros días de diciembre nos darán una tregua: «El 2-3 de diciembre habrá mucha inestabilidad, una borrasca fuerte por el Atlántico, por el océano Atlántico, pero no llegará mucho hacia España».

El joven meteorólogo se mostró optimista con el arranque del último mes del año. «En la península nos olvidamos un poco y es que eso va a traer sobre todo temperaturas más altas, más calorcillo, vamos a decir, vientos que suben de África a España; empezamos diciembre mucho mejor». No obstante, Rey puso el foco en los dos festivos: «Lo importante de diciembre llegará para el 8-9; los del norte se llevan la peor parte».

El youtuber detalló las razones de este cambio: «El 8 y 9 de diciembre, con la luna nueva, llega una nortada, lluvias en la mitad norte, débilmente en Baleares o en el Mediterráneo como Valencia o Cataluña, nevadas importantes en las montañas», y añadió: «Caerá mucho y nevadas en ciudades también, como Burgos, Soria o Vitoria. Podría llegar a ocurrir en cotas medias». Para tranquilidad de los residentes en estas zonas, estas precipitaciones afectarán principalmente a los días festivos, sin prácticamente relevancia el fin de semana.