¡Ha llegado el día más esperado para los amantes de las compras y los descuentos! Amazon celebra este viernes 27 de noviembre su Black Friday con miles de ofertas en tecnología, moda, belleza, electrodomésticos, hogar y cuidado personal. Es el momento de aprovechar las rebajas en grandes marcas, adelantar los regalos de Navidad y encontrar productos a precios mucho más bajos.

Desde primera hora seguimos en directo las promociones más destacadas, seleccionamos los mejores chollos y te contamos cuánto puedes ahorrar en cada compra.

Ofertas Black Friday en Amazon, en directo: los mejores descuentos, rebajas, promociones y chollos por tiempo limitado