Ofertas Black Friday en Amazon, en directo: los mejores descuentos, rebajas, promociones y chollos por tiempo limitado
Es el momento de aprovechar las rebajas en grandes marcas, adelantar los regalos de Navidad y encontrar productos a precios mucho más bajos
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Ofertas Black Friday Amazon, en directo: los mejores descuentos, rebajas y chollos por tiempo limitado
¡Ha llegado el día más esperado para los amantes de las compras y los descuentos! Amazon celebra este viernes 27 de noviembre su Black Friday con miles de ofertas en tecnología, moda, belleza, electrodomésticos, hogar y cuidado personal. Es el momento de aprovechar las rebajas en grandes marcas, adelantar los regalos de Navidad y encontrar productos a precios mucho más bajos.
Desde primera hora seguimos en directo las promociones más destacadas, seleccionamos los mejores chollos y te contamos cuánto puedes ahorrar en cada compra.
Ofertas Black Friday en Amazon, en directo: los mejores descuentos, rebajas, promociones y chollos por tiempo limitado
El pack de 3 calzoncillos Calvin Klein baja un 42 % en Amazon y cuesta 25,95 euros
El pack de tres Calvin Klein Low Rise Trunk está rebajado en Amazon y ahora se puede comprar por 25,95 euros, frente a los 44,90 euros de su precio recomendado. Esto supone un ahorro de 18,95 euros (un 42 % de descuento). Estos bóxers de tiro bajo presentan el diseño característico de la marca y están pensados para ofrecer comodidad en el uso diario. Cada unidad sale por 8,65 euros, una oportunidad para renovar el cajón de ropa interior con prendas de Calvin Klein.
La tira LED inteligente Lepro S2 de 10 metros baja un 40 % en Amazon y cuesta 35,99 euros
La Lepro S2 AI RGB de 10 metros está rebajada en Amazon y ahora se puede comprar por 35,99 euros, frente a los 59,99 euros de su precio mediano. Esto supone un ahorro de 24 euros (un 40 % de descuento). Esta tira LED permite personalizar la iluminación con diferentes colores y efectos, sincronizar las luces con la música y controlarlas mediante comandos de voz gracias a su compatibilidad con Alexa y Google Assistant. Además, incorpora funciones de inteligencia artificial para diseñar ambientes personalizados y reconoce imágenes para adaptar la iluminación.
El lápiz digital compatible con la tablet Amazon Kids 11 baja de precio y cuesta 46,99 euros en Amazon
El nuevo lápiz para tablet Amazon Alexa 11 y Amazon Kids 11 está rebajado en Amazon y ahora se puede comprar por 46,99 euros, frente a los 54,99 euros de su precio recomendado. Esto supone un ahorro de 8 euros (un 15 % de descuento). Este accesorio es compatible con los dispositivos que utilizan tecnología USI 2.0 y permite escribir, dibujar y tomar notas directamente sobre la pantalla de la tablet. Está pensado para ampliar las posibilidades de uso de los dispositivos compatibles, tanto en tareas creativas como educativas.
La cámara de vigilancia interior Ring baja un 50 % en Amazon y cuesta solo 24,99 euros
La Ring Indoor Camera de segunda generación está rebajada en Amazon y ahora se puede comprar por 24,99 euros, frente a los 49,99 euros de su precio recomendado. Esto supone un ahorro de 25 euros (un 50 % de descuento). Esta cámara wifi permite vigilar el interior de la vivienda desde el móvil y cuenta con comunicación bidireccional, para escuchar y hablar a través del dispositivo. Puede utilizarse para controlar lo que ocurre en casa cuando no estamos, incluso para echar un vistazo a las mascotas. Además, incluye una prueba gratuita de 30 días de la suscripción Ring.
La tablet Amazon Kids de 11 pulgadas cae un 40 % y cuesta 199 euros, con más de 130 euros de descuento
La Amazon Kids Tablet 11 de última generación está rebajada en Amazon y ahora se puede comprar por 199 euros, frente a los 329,99 euros de su precio recomendado. Esto supone un ahorro de 130,99 euros (un 40 % de descuento). Esta tablet infantil incorpora una pantalla de 11 pulgadas con resolución 2.5K y una batería diseñada para durar todo el día. Además, incluye una funda rígida fina en color turquesa y un año de suscripción a Amazon Kids+, con acceso a vídeos, aplicaciones, juegos y audiolibros para niños.
El Echo Dot de Amazon se desploma un 61 % y cuesta solo 34,99 euros, con 55 euros de descuento
El Echo Dot de 5.ª generación (modelo de 2022) está rebajado en Amazon y ahora se puede comprar por 34,99 euros, frente a los 89,99 euros de su precio recomendado. Esto supone un ahorro de 55 euros (un 61 % de descuento). Este altavoz inteligente con conexión wifi y Bluetooth ofrece un sonido más potente y amplio, permite controlar dispositivos compatibles del hogar y acceder a Alexa mediante comandos de voz. Además, incluye acceso anticipado a Alexa+.
¡Arranca el Black Friday en Amazon!
Este viernes 27 de noviembre llegan algunas de las ofertas más esperadas del año, con descuentos en primeras marcas y productos de todo tipo. Tecnología, televisores, móviles, zapatillas, perfumes, belleza, pequeños electrodomésticos y artículos para el hogar protagonizan una jornada en la que podemos encontrar auténticos chollos
El pack de 3 calzoncillos Calvin Klein baja un 39 % en Amazon y cuesta 27,18 euros
El pack de tres calzoncillos Calvin Klein Hip Briefs para hombre está rebajado en Amazon y ahora se puede comprar por 27,18 euros, frente a los 44,90 euros de su precio recomendado. Esto supone un ahorro de 17,72 euros (un 39 % de descuento). Estos modelos de ropa interior presentan un diseño de corte hip brief, con un ajuste más bajo en la cintura. Cada unidad sale por 9,06 euros, una opción para renovar los básicos del día a día con prendas de la marca.