Según el estudio «Él nunca lo haría», elaborado por la Fundación Affinity, en 2025 se adoptaron en España 120.000 animales, la cifra más baja desde la pandemia. Esta cantidad representa el 42% del total que llegan a los centros de acogida. La diferencia respecto al año anterior es significativa: en 2024 se registraron más de 148.000 adopciones, lo que supone un descenso del 18,9%.

El año pasado se adoptaron alrededor de 72.000 perros de los 169.000 que se recogieron, el dato más bajo desde la pandemia, cuando se contabilizaron cerca de 79.000 adopciones. Respecto a los gatos, de los 116.000 que llegaron a las entidades de acogida, únicamente 48.000 encontraron un nuevo hogar, lo que representa un descenso del 14% respecto a 2024.

Lo que debes saber antes de adoptar un Golden Retriever

A la hora de adoptar un perro, el adiestrador César Millán aconseja tener en cuenta el origen, el carácter y las necesidades de cada raza. En un vídeo publicado en su canal de YouTube, presenta tres grupos de perros que pueden ser una muy buena opción para quienes nunca han tenido una mascota.

Perros cobradores

El primer grupo está formado por los perros cobradores, como el Golden Retriever y el Labrador. Estas razas tienen una inclinación natural a recoger objetos y acercárselos a las personas, una conducta que se puede utilizar para enseñarles diferentes ejercicios y normas de convivencia.Sin embargo, «cuando los Golden Retrievers recogen piedras o palos, están diciendo que están frustrados, confundidos o aburridos», explica Millán.

El Golden Retriever es un perro cariñoso que suele adaptarse con facilidad en la vida familiar. Disfruta participando en todo tipo de actividades, tanto dentro como fuera de casa. Por su instinto cobrador, tiende a recoger, arrastrar y transportar con la boca cualquier objeto que pueda llevar. Además, es una raza muy sensible, por lo que su adiestramiento debe realizarse con paciencia y delicadeza.

En este contexto, la socialización es fundamental para que el cachorro aprenda a relacionarse con confianza desde las primeras semanas de vida. Conviene exponerlo de forma gradual y positiva a diferentes personas, animales y entornos, ayudándole a familiarizarse con situaciones nuevas y a reducir el miedo a lo desconocido. Por otro lado, los juegos de resolución de problemas, como los rompecabezas y los juguetes interactivos, ayudan a estimular su mente al fomentar la curiosidad, la exploración y la creatividad.

Respecto al entrenamiento, aunque es necesario repetir las órdenes para consolidar los comportamientos aprendidos, Millán recomienda introducir ejercicios diferentes permite mantener el interés del animal y estimular sus capacidades. Asimismo, el refuerzo positivo es otra herramienta esencial; consiste en premiar los buenos comportamientos mediante elogios, cariño y recompensas, para que el aprendizaje se convierta en una experiencia agradable.

Finalmente, el ejercicio físico es tan importante como la estimulación cognitiva para cuidar el bienestar del perro. Los paseos, las carreras y los juegos permiten que se mantenga activo y en forma. Por ello, conviene dedicar tiempo a jugar con él tanto en casa como en el parque y adaptar la actividad a sus necesidades.

Perros de compañía y galgos

El segundo grupo corresponde a los perros de compañía, entre los que se encuentran el Chihuahua, el Shih Tzu, el lhasa Apso y el Pequinés. Ahora bien, «que sean pequeños no significa que no puedan desarrollar conductas agresivas», advierte Millán.

Por ejemplo, los perros salchicha tienen un carácter valiente y decidido, hasta el punto de enfrentarse sin miedo a animales mucho más grandes. Además, sueñen mostrar cierta desconfianza e incluso reaccionar de forma agresiva ante personas desconocidas o con otros perros. Suelen relacionarse bien con los niños, aunque su educación puede resultar algo exigente y requiere paciencia, constancia y dedicación.

El tercer grupo que menciona el adiestrador es el de los galgos, entre ellos el Galgo Italiano. Según Millán, estos perros pueden mostrar comportamientos agresivos cuando se sienten aburridos, frustrados o desorientados. Se cree que el Galgo Italiano tiene origen egipcio, ya que se han encontrado perros momificados similares en tumbas faraónicas. Los romanos lo introdujeron en el Mediterráneo en el siglo VI a. C. y conquistó a la nobleza.

Es un perro muy cariñoso al que le encanta acurrucarse, tanto para recibir afecto como para mantenerse caliente durante los meses de invierno. Sin embargo, es fundamental comenzar la socialización desde una edad temprana para facilitar su adaptación a personas y situaciones desconocidas. Aunque puede necesitar tiempo para establecer vínculos de confianza, una vez que crea una relación cercana se convierte en el mejor compañero de vida.

A la hora de educar a cualquier perro, el experto resume su método en tres pilares fundamentales: ejercicio, disciplina y afecto. Para quienes se plantean tener su primera mascota, su consejo es informarse sobre las características y necesidades del animal antes de tomar una decisión y no dejarse llevar únicamente por su apariencia. «No elijas una raza sólo porque sale bien en la foto».