Ricardo Bofill Leví fue un arquitecto posmodernista español que dedicó casi 60 años de su vida a la arquitectura. Fue una eminencia en su campo, gracias al edificio Walden 7 (1975), construido por su propio Taller de Arquitectura bajo su dirección. Con este hecho, resignificó la idea que se tenía hasta el momento sobre la vivienda colectiva en España.

Ese edificio no fue simplemente un hogar para miles de familias, sino un espacio donde, gracias a la arquitectura, se favorecen nuevas formas de convivencia y sentido de la comunidad, con patios y espacios interconectados asombrosos. El edificio vale la pena admirarlo y fue un gran aporte al mundo arquitectónico, si se tienen en cuenta los edificios de la época.

Sobre el problema de la vivienda antes y ahora

Dicho esto, Ricardo a lo largo de su vida también expuso los problemas que él veía en la sociedad en cuanto a la arquitectura se refiere. En 2017, concedió una entrevista donde dijo: «La vivienda social es el tema más difícil. Concentra todas las contradicciones y perversiones».

Y todo esto lo pronunció con conocimiento de causa. Bofill pronunciaba estas palabras al recordar su experiencia en Argelia, donde fue contratado para construir proyectos de vivienda, y contrastarla con otras obras suyas en el mercado del lujo, como la sede de Shiseido en la ciudad japonesa de Ginza.

En cuanto a esto, dijo: «Cuando tienes responsabilidades fuertes y conoces el parámetro dinero, puedes hacer dos cosas: jugártelo para hacer arquitectura social o hacer los productos más caros del mercado. Y yo he hecho las dos cosas».

Por otro lado, Bofill siempre fue muy consciente del problema de la vivienda. Sobre ello opinaba que «la vivienda es un problema fundamental de la arquitectura y está relacionada con la ciudad».

Pero no tiene fácil solución; hay quienes afirman que construyendo viviendas se resuelve solo el problema, pero Ricardo tenía otra visión: «Una arquitectura y un urbanismo sin participación son un completo fracaso». Es decir, rechazaba la uniformidad constructiva y defendía la necesidad de adaptar cada proyecto a sus circunstancias concretas.