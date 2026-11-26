Santiago Abascal lleva semanas preparando concienzudamente el debate de este jueves de la mano de su hombre de confianza, Kiko Méndez Monasterio, artífice de la estrategia política que ha llevado a Vox a uno de sus momentos de mayor respaldo desde su fundación.

El líder de Vox afronta la cita de esta noche en TVE con tres objetivos: marcar distancias con el PP en inmigración y desregulación, reforzar su perfil social en vivienda y hacer pinza con Alberto Núñez Feijóo contra Pedro Sánchez, al que ambos partidos sitúan en el centro de la corrupción que afecta al PSOE y al Gobierno.

El líder de Vox volverá a las arenas de RTVE en el histórico debate a cuatro, esta vez con la presencia del presidente del PP, que en la anterior convocatoria electoral declinó la invitación. Abascal irá acompañado, además de su mano derecha, Méndez Monasterio, de sus cinco personas más próximas: el director de Comunicación, Álvaro Zancajo, y la responsable en el Congreso, Rosa Cuervas-Mons, el Secretario de Organización, Ignacio Garriga, y Montserrat Lluis, la artífice de los pactos con el PP.

Tras la intensa agenda de viajes que Abascal y su equipo de comunicación han tejido desde que se anunció la convocatoria electoral –siendo el líder que más presencia en la calle ha tenido–, este semana el líder de la formación ha optado por estar principalmente en Madrid y volcarse en este jueves.

Las tornas han cambiado para Sánchez. Las disputas entre PP y Vox por los pactos autonómicos y la formación de gobiernos han quedado relegadas ante la posibilidad de desalojar al socialista de La Moncloa. El presidente tendrá enfrente a dos partidos que, pese a mantener diferencias ideológicas y programáticas, han manifestado abiertamente su voluntad de sumar fuerzas para poner fin a su Gobierno.

Sin embargo, tanto PP como Vox insisten en que representan proyectos políticos distintos. Y Abascal quiere que esa diferencia quede especialmente clara durante el debate. La inmigración, la fiscalidad y la desregulación serán algunos de los terrenos en los que el líder de Vox buscará reivindicar su propia marca, sin renunciar a la colaboración con Feijóo para atacar la gestión de Sánchez.

Abascal defenderá su política migratoria frente al PP

La inmigración será uno de los principales escaparates de esa diferenciación. Vox ha convertido la prioridad nacional, la remigración y el control de las fronteras en tres de los ejes centrales de su programa, que recoge 115 medidas. De ellas, 29 se concentran en los bloques de inmigración, prioridad nacional y desregulación, tres de las grandes banderas que Abascal quiere exhibir frente al PP y al PSOE.

El líder de Vox defenderá que España no puede seguir recibiendo inmigrantes al ritmo actual y reivindicará su propuesta de deportaciones, repatriaciones y eliminación de las vías de regularización. Su programa plantea suprimir el arraigo, impedir que quienes entren ilegalmente puedan regularizar su situación, repatriar a quienes permanezcan en España de forma irregular y promover la remigración de extranjeros que, según sus criterios, no contribuyan al país o vivan de subsidios públicos.

También propone deportar a quienes cometan delitos graves o hagan del delito leve su forma de vida, así como a quienes intenten imponer costumbres o prácticas incompatibles con los valores que defiende la formación.

Abascal defenderá el endurecimiento de los requisitos para obtener la nacionalidad española, la revisión de concesiones fraudulentas y la ampliación de los supuestos de pérdida de nacionalidad para españoles no originarios que cometan delitos graves o reiterados. A ello suma la devolución de los menores extranjeros no acompañados a sus familias o instituciones de tutela de sus países y la retirada de subvenciones a ONG que, según Vox, contribuyan al efecto llamada.

El programa recoge además una de las propuestas que más distancia marca con el PP: la prioridad nacional en el acceso a ayudas, vivienda pública y servicios sociales. Vox plantea reservar el Ingreso Mínimo Vital a los españoles con menos recursos, suprimir las ayudas a inmigrantes ilegales y limitar su acceso a la sanidad pública a los casos de urgencia grave. La formación sostiene que los recursos públicos deben beneficiar prioritariamente a los españoles y que la política migratoria no puede convertirse en una vía para desplazar a nacionales en el acceso a prestaciones.

El efecto Vox en la alternativa con el PP

Los de Abascal se sienten cómodos en este terreno, conscientes de que el electorado ha identificado la prioridad nacional como una de las principales batallas políticas de Vox frente al resto de formaciones. Aunque algunas de estas medidas se han incorporado a acuerdos autonómicos con el PP, los populares mantienen diferencias sobre su alcance y aplicación.

Génova no comparte el planteamiento de Vox en cuestiones como la remigración o la eliminación generalizada de las vías de regularización, y esa distancia permite a Abascal reivindicar la autoría de una política migratoria mucho más restrictiva y vender de cara a los españoles todavía en duda que el «efecto Vox» cala en las políticas del PP.

El choque con Sánchez será especialmente intenso en este punto. Vox contrapone su modelo al del Gobierno, que ha impulsado una regularización extraordinaria de inmigrantes y defiende ampliar las vías legales de entrada, reforzar la acogida y financiar políticas de integración. El PSOE contempla, además, un Plan de Integración y Ciudadanía 2026-2030 con una dotación inicial de 500 millones de euros. Abascal utilizará esa diferencia para denunciar lo que considera una política de puertas abiertas y cuestionar el argumento socialista de que la inmigración es necesaria para sostener el empleo, la economía y las pensiones.

La formación también buscará rebatir el discurso del PSOE sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones, contraponiéndolo a su defensa de la prioridad nacional y a la reducción del gasto público que considera destinado a sostener un modelo migratorio descontrolado. El debate económico será, por tanto, otra oportunidad para presentar la inmigración no sólo como un problema de seguridad, sino también de presión sobre los servicios públicos, las prestaciones y el bolsillo de los contribuyentes.

Vox y la política de vivienda en propiedad

En vivienda, Abascal quiere reforzar un perfil más social y conectar con los ciudadanos que no pueden acceder a un alquiler o a la compra de una casa. Vox plantea derogar la Ley de Vivienda, reformar la Ley del Suelo, aumentar la construcción de vivienda protegida y dar prioridad a los españoles en el acceso a las ayudas y promociones públicas. El programa incluye medidas de fuerte impacto económico, como aplicar un IVA del 0% a la compra de la primera vivienda nueva por familias españolas y bonificar al 100% el impuesto de transmisiones patrimoniales en la adquisición de vivienda usada.

El partido también propone endurecer las medidas contra la okupación, tipificar la inquiokupación como estafa, agilizar los desalojos y exigir residencia legal para alquilar una vivienda. Abascal tratará de proyectar así una imagen de partido que no sólo habla de inmigración y seguridad, sino que también ofrece respuestas a los problemas cotidianos de las familias, especialmente a los jóvenes que se ven expulsados del mercado inmobiliario.

En paralelo, la desregulación será otra de las armas de Vox para diferenciarse del PP. El partido plantea reducir la burocracia, rebajar impuestos, adelgazar la Administración y eliminar normas que considera un obstáculo para la actividad económica. Entre sus propuestas figura que por cada nueva ley se deroguen tres, además de impulsar el silencio administrativo positivo y la declaración responsable como regla general en determinados procedimientos. Abascal buscará presentar estas medidas como una alternativa al intervencionismo del Gobierno de Sánchez y como una vía para recuperar capacidad económica, empleo y libertad empresarial.

La pinza de PP y Vox contra la corrupción de Sánchez

El terreno en el que ambos partidos volverán a actuar coordinadamente será el de la corrupción. Vox considera que los escándalos que afectan al PSOE, las investigaciones judiciales y la situación de dirigentes y ex cargos socialistas han debilitado al Gobierno hasta convertir la corrupción en uno de los principales argumentos para exigir su salida. Abascal insistirá en que Sánchez no puede seguir al frente del Ejecutivo y aprovechará el debate para atacar la credibilidad del presidente, mientras Feijóo tendrá su propia ofensiva contra el socialista.

Ante una campaña en la que algunos portavoces y dirigentes populares han apelado al voto útil, Vox trasladará a sus electores que el único voto verdaderamente útil es el que permite desalojar a Sánchez, pero sin renunciar a su identidad política ni a sus principales banderas. En la formación reivindican los resultados de las últimas elecciones autonómicas como prueba de su crecimiento y recuerdan que han sido la fuerza que más ha incrementado sus apoyos en distintos territorios. «En todas ha habido cambio», sostienen.