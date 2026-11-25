El Partido Popular exigió el pasado domingo por la tarde ante la Junta Electoral Central (JEC) la adopción de medidas urgentes ante el riesgo de que residentes temporales en el exterior se queden sin votar en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Así lo ha podido saber OKDIARIO, que ha tenido acceso al escrito registrado por el representante general del PP ante el órgano supervisor del cumplimiento de la legalidad en estos procesos electorales.

En concreto, el PP de Alberto Núñez Feijóo presentó una «solicitud de información y medidas urgentes sobre retrasos en la documentación electoral de los electores temporalmente en el extranjero», según reza en el «asunto» del escrito presentado ante la JEC.

Los populares indicaron que «han llegado a esta parte comunicaciones de electores inscritos en el procedimiento de voto de los españoles que se encuentran temporalmente en el extranjero (ERTA), entre otros en los Estados Unidos de América, que manifiestan no haber recibido todavía la documentación electoral, cuando el plazo para remitir su voto por correo certificado finaliza el 25 de noviembre».

A diferencia de los electores del CERA, prosigue el documento, «el elector ERTA no dispone de duplicado ni de voto en urna, por lo que, si la documentación no llega a tiempo, pierde de hecho su derecho de sufragio», subrayó el PP.

«Esta parte no conoce el alcance del problema, porque no son públicos los datos de envíos, fechas y devoluciones, que obran en poder de la Oficina del Censo Electoral y de Correos», añadió el escrito.

Junto a ello, desde el principal partido de la oposición se instó «con carácter urgente» a requirir a la Oficina del Censo Electoral que «informe, por provincia y por país de destino, de las solicitudes ERTA admitidas, los envíos de documentación realizados y sus fechas, los envíos devueltos o no entregados y las incidencias y sus causas».

Escrito que presentó el PP sobre el voto ERTA ante la Junta Electoral.

También se solicitó recabar de Correos la fecha de entrega de esos envíos a los operadores postales de destino y las incidencias en su distribución. Además, el PP pidió que se indique a la Oficina del Censo Electoral la adopción de medidas para que «los electores que no hayan recibido la documentación puedan votar, valorando y, en su caso, autorizando su reexpedición urgente».

Asimismo, el partido de Feijóo reclamó que, concluido el proceso, Correos informe de los votos ERTA recibidos después del día de la votación y remitidos a las Juntas Electorales de Zona. También ruega el PP que «se dé traslado a esta parte de la información recibida y de lo que se acuerde».

Precisamente, OKDIARIO publica este miércoles cómo españoles residentes de forma temporal en Chicago (Estados Unidos) se han quedado sin votar en estos días al no recibir la papeleta para ejercer su derecho de sufragio, que solicitaron en el mes de octubre.

Españoles en Chicago

Pese a presentar el correspondiente formulario ERTA, no han recibido la documentación electoral. «No podemos votar de forma presencial en el consulado y, por tanto, sin las papeletas que nos tendrían que haber llegado a casa, no podemos mandar nada», a la mesa electoral de España, explica a este periódico uno de los españoles afectados que trabaja en Chicago.

El electorado que ejerce el llamado voto ERTA (Electores Residentes Temporalmente Ausentes) es el que conforman aquellas personas que siguen inscritas en el censo de residentes en España (CER), pero que están fuera del país de forma temporal durante unas elecciones, ya sea por estudios, trabajo, Erasmus, una estancia larga u otras razones.

El procedimiento, en este caso, consiste en rellenar el impreso de solicitud de voto y entregarlo en la Oficina Consular de España; después, la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral envía la documentación electoral junto con una hoja informativa. Con esa documentación, el voto se envía por correo postal certificado a la mesa electoral que corresponda en España, dentro del plazo indicado.