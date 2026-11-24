Alberto Núñez Feijóo ha asegurado este martes en Alicante que con él, como presidente del próximo gobierno, en España «no habrá sitio para los que no respeten a las mujeres ni a las personas LGTBI».

El candidato del PP a la presidencia del Gobierno se ha manifestado así en un acto celebrado en unos abarrotados jardines del Museo Arqueológico Provincial (MARQ) de Alicante ante más de 1.000 personas, celebrado en la víspera del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género. Y en una ciudad y una provincia, la de Alicante, a la que su gran rival electoral, el socialista Pedro Sánchez, ha abandonado como evidencia que durante cuatro años seguidos ha quedado relegada al último lugar de las inversiones del Gobierno en toda España en los Presupuestos Generales del Estado.

Es más, Pedro Sánchez no ha ofrecido un solo mitin en Alicante desde el 5 de mayo de 2023 y no tiene previsto, salvo cambio de guión inesperado, acudir tampoco esta campaña. Feijóo, por contra, no solo ha sido la figura central del mitin del PP en Alicante, sino que además ha saludado a los alicantinos presentes con un bona nit (buenas noches) al inicio de su intervención.

La parte central de su intervención la ha dedicado Feijóo a las políticas que pondrá en marcha en materia de protección a las víctimas de la violencia de género frente a la «hipocresía» del actual Ejecutivo de Pedro Sánchez. «Este Gobierno ha fallado a todo el mundo, pero sobre todo, ha fallado a las mujeres», ha afirmado el líder del PP, para recordar a continuación que el Ejecutivo de Pedro Sánchez «benefició a más de 1.400 violadores con la ley del solo sí es sí» y que tuvo «un acosador en Moncloa», en referencia a Paco Salazar.

Además, Feijóo ha denunciado también que Sánchez «ha recortado el derecho de las españolas a sentirse seguras en sus calles». Y se ha comprometido a efectuar «una auditoría completa del escándalo de las pulseras y también de la corrupción». Y que ampliará la prisión permanente revisable «para los depredadores sexuales y los reincidentes». Y que su gobierno expulsará a los extranjeros que cometan delitos contra la libertad sexual.

Alberto Núñez Feijóo, ya en clave electoral, ha efectuado un llamamiento al voto frente a lo que ha denominado «la estrategia del sanchismo», que según ha explicado «quiere» que los españoles se olviden de Urda, de Adamuz, de la invasión de Ceuta, del apagón, de las 100 subidas de impuestos, «de que pagas más que nunca para que todo funcione peor que nunca».

También se ha preguntado quién dio la orden y ordenó usar el crimen organizado, en el PSOE o en el Gobierno, para eliminar a la juez que investigaba al hermano del presidente del gobierno.

Ya en referencia a la actual secretaria general de los socialistas valencianos y ministra de Ciencia, Injnovación y Universidades, Diana Morant, que aseguró el pasado viernes en un mitin en Onteniente que se quedó con ganas de que Sánchez le diera «cuatro bofetadas bien pegadas» a Feijóo en el último cara a cara electoral, ha destacado dirigiéndose a ella en primera persona: «Pero, señora ministra de Universidades, ¿esto es lo que quiere que le enseñen a los universitarios de este país, que le peguen unas bofetadas al jefe de la oposición?»

Frente a todo ello, el líder del PP ha animado a los alicantinos a «votar el domingo para enviar a su casa a los de las bofetadas, a los del insultos y a los de las pedradas».

Por su parte, el líder del PP valenciano, Juanfran Pérez Llorca, ha denunciado que Sánchez «piensa en la vivienda para los okupas, que han convertido la Comunidad Valenciana en la tercera región de España: 1.800 casos al año, cinco al día». Frente a ello, ha anunciado que, con el PP quien okupe una vivienda, estará fuera de ella en 48 horas.

La cabeza de lista del PP por la provincia de Alicante, Macarena Montesinos, ha tildado al de Sánchez de ser «el gobierno más tóxico para la provincia de Alicante. Ni presupuestos, ni financiación, ni agua (27 recortes ideológicos del Tajo-Segura). El corrupto Sánchez ha dado la espalda a la ciudad y a la provincia de Alicante».

El presidente del PP en la provincia de Alicante, Toni Pérez, ha manifestado que los populares van «a por todas con serenidad y con la decencia que no encontraremos en otros». Y ha advertido que «hay elecciones que cambian gobiernos y elecciones que cambian el rumbo: estas elecciones van a cambiar el gobierno, el rumbo y la historia de España».

Finalmente, el presidente del PP de la ciudad de Alicante, Luis Barcala, ha recordado que «nos quedan cinco días para hacer a Alberto Núñez Feijóo presidente».