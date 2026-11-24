Arturo Pérez-Reverte ha vuelto a provocar un intenso debate con una reflexión sobre uno de los problemas que considera más graves de España, que es la educación. El escritor y periodista publicó el pasado 21 de noviembre un mensaje en sus redes sociales en el que lamenta la pérdida de una enseñanza capaz de formar ciudadanos cultos, lúcidos y críticos. Una opinión que llega pocos días después de su entrevista en El Hormiguero, donde analizó la situación política del país y cuestionó la capacidad de la sociedad para desarrollar un criterio propio. Sus palabras han vuelto a poner sobre la mesa el papel de la educación en el futuro de las nuevas generaciones.

La reflexión de Pérez-Reverte sobre la educación

«España perdió hace mucho tiempo la batalla de la educación: esa que convierte a los adultos en ciudadanos cultos, lúcidos y críticos». Con estas palabras, Pérez-Reverte resumía su preocupación en una publicación que compartió en X el 21 de noviembre. El mensaje guarda relación con las declaraciones que había realizado unos días antes en el programa presentado por Pablo Motos, donde profundizó en las consecuencias que, a su juicio, tiene el deterioro educativo.

Durante la conversación, el académico aseguró que el problema no es reciente y situó el comienzo de esta pérdida aproximadamente cinco décadas atrás. En su opinión, la formación de ciudadanos libres requiere una educación exigente desde los colegios, basada en la lectura, la comprensión y la capacidad de identificar argumentos. También lamentó que se hayan creado generaciones de adultos con escaso criterio intelectual, más vulnerables a la manipulación y con dificultades para analizar la realidad.

La manipulación y la falta de pensamiento crítico

El escritor considera que las consecuencias de esta situación van mucho más allá de las aulas. Para Pérez-Reverte, una sociedad que no desarrolla herramientas para contrastar información y cuestionar los discursos políticos tiene más dificultades para tomar decisiones de manera independiente. Por eso relacionó su diagnóstico educativo con el panorama político español y la creciente división entre ciudadanos.

En la misma entrevista también criticó la polarización y la tendencia a exigir que todo el mundo se posicione en uno de los bandos políticos. Además, señaló el deterioro del periodismo y la pérdida de separación entre información y opinión como problemas especialmente preocupantes para una democracia. A su juicio, una prensa equilibrada e independiente debe actuar como contrapoder frente a quienes ejercen el poder.

Una preocupación que lleva años expresando

No es la primera vez que Pérez-Reverte habla de la educación en términos tan contundentes. En 2016, durante la presentación de Todo Alatriste, ya advertía que el desconocimiento histórico y el desmantelamiento cultural dejaban a los ciudadanos indefensos.

Su reflexión también conecta con otras declaraciones realizadas en 2022, cuando defendió la necesidad de reconocer las diferentes capacidades de los alumnos y estimular el talento sin renunciar a ofrecer oportunidades a todos. Ahora, con su mensaje sobre la batalla educativa, vuelve a insistir en una idea, ya que aprender a leer, comprender y pensar por uno mismo es fundamental para formar ciudadanos libres.