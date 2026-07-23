El lema de vida de Sócrates: «Para encontrarte a ti mismo, piensa por ti mismo»

«Para encontrarte a ti mismo, piensa por ti mismo». Esta es una de las frases más difundidas en libros de filosofía y psicología cuando se habla de Sócrates. La reflexión resume con gran fidelidad su legado intelectual, que habla de la importancia de cuestionar las creencias, evitar aceptar las ideas por simple tradición y construir un pensamiento propio mediante la razón. Más de 2.400 años después de su muerte, esa enseñanza sigue siendo uno de los pilares del pensamiento occidental.

El filósofo que enseñó a hacer preguntas

Sócrates (470-399 a. C.) nunca escribió ninguna obra. Todo lo que se conoce sobre su pensamiento procede principalmente de los diálogos de Platón, las obras de Jenofonte y algunas referencias de Aristóteles. Lejos de impartir lecciones magistrales, recorría las calles de Atenas dialogando con ciudadanos de toda condición para invitarles a reflexionar sobre conceptos como la justicia, la virtud o la felicidad.

Su método consistía en formular preguntas que obligaban a examinar las propias ideas y que incomodaban a los demás. Esta técnica, conocida como método socrático, perseguía que cada persona descubriera por sí misma las contradicciones de sus razonamientos y desarrollara un conocimiento más profundo de la realidad.

Pensar con independencia

La frase de Sócrates guarda una estrecha relación con otro de los principios que aparecen en las fuentes clásicas. Se trata de la gran reflexión «Conócete a ti mismo», inscripción del templo de Apolo en Delfos que el filósofo convirtió en una referencia fundamental de su enseñanza. Para Sócrates, el autoconocimiento solo era posible mediante el examen crítico de las propias creencias y decisiones.

En este sentido, pensar por uno mismo no significaba rechazar todas las opiniones ajenas, sino evitar aceptar cualquier idea sin haberla sometido antes al análisis racional. Esa actitud resultó revolucionaria en la Atenas del siglo V a.C., donde cuestionar las tradiciones y las autoridades podía interpretarse como una amenaza para el orden establecido.

La influencia del pensamiento socrático permanece viva en ámbitos como la filosofía, el derecho, la educación y la psicología. El método de preguntas y respuestas continúa utilizándose en universidades de todo el mundo para estimular el pensamiento crítico, la argumentación y la capacidad de resolver problemas de forma autónoma.