La AEMET actualiza la previsión para hoy y avisa sobre el eclipse solar: riesgo de chubascos y nubes en estas zonas

España afronta este miércoles una de las citas astronómicas más esperadas de las últimas décadas. El eclipse total de Sol será visible al atardecer desde una amplia franja de la península, pero las lluvias pueden convertirse en un factor decisivo para quienes quieran contemplar el fenómeno. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene una previsión generalmente favorable en buena parte del país, aunque advierte de la presencia de nubosidad y posibles precipitaciones en algunas zonas, especialmente en el norte y determinados puntos del Mediterráneo.

Según la predicción especial de AEMET, el tiempo estará marcado por la estabilidad en la mayor parte de España, con predominio de cielos poco nubosos o despejados. Sin embargo, el panorama será diferente en el área cantábrica y algunos sectores del litoral gallego y de Alborán, donde se espera mayor presencia de nubes.

La situación resulta especialmente importante porque varias de las zonas con mayor nubosidad prevista se encuentran precisamente dentro de la franja de totalidad del eclipse. Es decir, algunos de los lugares desde los que se podrá observar el Sol completamente oculto por la Luna podrían encontrarse con un cielo cubierto en el momento clave.

Dudas en el norte

La principal incertidumbre meteorológica se concentra en el Cantábrico. Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco pueden registrar intervalos de nubosidad, especialmente en las zonas próximas al litoral.

En estos territorios, la presencia de nubes bajas puede dificultar la observación del eclipse, sobre todo porque el fenómeno tendrá lugar al final de la tarde y con el Sol situado a poca altura sobre el horizonte.

La predicción de AEMET señala precisamente que el área cantábrica y determinados sectores del litoral gallego estarán entre las zonas donde predominarán los cielos más nubosos.

El problema es especialmente relevante en Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco, porque la franja de totalidad del eclipse atraviesa estas comunidades.

El eclipse será total desde numerosos puntos del norte, pero para disfrutar de la totalidad es necesario que el Sol quede despejado justo durante esos instantes. Una capa de nubes bajas puede ocultar por completo el fenómeno, aunque el observador se encuentre exactamente dentro de la trayectoria de la sombra lunar.

Condiciones favorables en el sur

Frente a la incertidumbre del norte y determinadas zonas costeras, buena parte del interior peninsular presenta unas condiciones más favorables para observar el eclipse.

Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón y otras zonas del interior podrán disfrutar en general de cielos poco nubosos o despejados, aunque tampoco puede descartarse por completo la aparición de nubosidad de evolución en zonas concretas.

Esta situación hace que los territorios interiores situados dentro de la franja de totalidad puedan convertirse en algunos de los lugares más atractivos para quienes quieran minimizar el riesgo de que las nubes arruinen la observación.