Eclipse solar total en España, en directo | A qué hora empieza, dónde conseguir las gafas homologadas y cómo usarlas, mapa de la franja, dónde verlo y guía completa

Hace más de 100 años que España no vive un evento científico de tal magnitud. Hoy un eclipse solar total atravesará la península ibérica y las Islas Baleares en un evento astronómico sin precedentes que dará comienzo al ya famoso Trío Ibérico.

Última hora del eclipse solar en España

Hoy, a partir de las 19:30 horas, toda España mirará al cielo para ver el eclipse solar total que llegará a su máximo en torno a las 20:30 horas.

Todo está preparado en los lugares por los que atraviesa la franja de sombra total de un eclipse que hacía más de 100 años que no se vivía en España y según se acerca la hora, surgen más dudas que te iremos resolviendo.