Eclipse solar total en España, en directo | A qué hora empieza, dónde conseguir las gafas homologadas y cómo usarlas, mapa de la franja, dónde verlo y guía completa
Sigue en directo la última hora del eclipse solar total de hoy en España: la franja de oscuridad completa, el mapa, a qué hora empieza y mucho más
Hace más de 100 años que España no vive un evento científico de tal magnitud. Hoy un eclipse solar total atravesará la península ibérica y las Islas Baleares en un evento astronómico sin precedentes que dará comienzo al ya famoso Trío Ibérico.
Última hora del eclipse solar en España
Hoy, a partir de las 19:30 horas, toda España mirará al cielo para ver el eclipse solar total que llegará a su máximo en torno a las 20:30 horas.
Todo está preparado en los lugares por los que atraviesa la franja de sombra total de un eclipse que hacía más de 100 años que no se vivía en España y según se acerca la hora, surgen más dudas que te iremos resolviendo.
Cuánto dura el eclipse
El momento álgido del eclipse, es decir, la fase de oscuridad total, durará entre 14 segundos y más de un minuto y medio, dependiendo de la localización, según ha asegurado el Instituto Geográfico Nacional. El fenómeno astronómico del eclipse dará comienzo a las 19:30 y finalizará a las 21:20.
A qué hora es el eclipse
Según informa el Instituto Geográfico Nacional, el eclipse comenzará a las 19:30 horas y alcanzará su punto máximo de oscuridad (fase total) entre las 20:25 y las 20:35. Se espera que el eclipse finalice con la puesta de sol, que ocurrirá entre las 21:15 y las 21:30 horas.
Se puede ver el eclipse con gafas de sol
Los expertos han declarado en múltiples ocasiones que las gafas de sol no son una forma correcta de proteger nuestro ojo de los rayos solares que se producen durante el eclipse.
Emplearlas durante el momento de eclipse, aunque sean muy oscuras, no protegerá tus retinas como lo harían las homologadas. Otros métodos caseros para su visualización son peligrosos para nuestra salud. Las autoridades recomiendan comprar gafas homologadas en grandes superficies, farmacias u ópticas.
Aplicación para ver el eclipse
El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha puesto a disposición de la población una aplicación para seguir en directo el eclipse solar total que tendrá lugar mañana a partir de las 19:30 horas en España.
Eclipse solar en 2027
El segundo fenómeno del Trío Ibérico tendrá lugar el 2 de agosto de 2027 y volverá a ser un eclipse solar total, pero en esta ocasión cruzará de lleno el sur de España durante la mañana. La franja de oscuridad absoluta atravesará la costa de Andalucía, especialmente Cádiz y Málaga, Ceuta y Melilla.
A diferencia del eclipse de 2026, las condiciones astronómicas permitirán una duración de la totalidad récord, superando los 4 minutos y medio en puntos como el Estrecho de Gibraltar o Ceuta, lo que lo convertirá en uno de los eclipses más largos y espectaculares de todo el siglo XXI.
Asturias prohibirá el baño en todas las playas durante el eclipse
El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) prohibirá el baño e izará la bandera roja en todas las playas con servicio de salvamento durante el eclipse total de Sol de este miércoles 12 de agosto. La medida se aplicará entre las 19:30 y las 20:40 horas, ya que la falta de visibilidad durante el periodo de oscuridad impide garantizar la vigilancia del agua.
Además, el SEPA ha instado a la ciudadanía a extremar las precauciones ante el previsible aumento de la afluencia de personas. Entre las recomendaciones destacan la revisión de las embarcaciones si se sigue el eclipse desde el mar, la prevención de riesgos en zonas peligrosas como acantilados o montañas y la prioridad del transporte público o los desplazamientos a pie para evitar saturaciones en las carreteras.
Qué es el ‘Trío Ibérico’
Se conoce como ‘Trío Ibérico’ o ‘Trío de Eclipses’ a un fenómeno astronómico histórico e insólito: la coincidencia de tres eclipses solares consecutivos que cruzan la península ibérica en tres años seguidos, 2026, 2027 y 2028. España se ha convertido en el epicentro mundial de la astronomía, ya que es extremadamente raro que una misma región geográfica encadene dos eclipses solares totales y uno anular en un periodo de tiempo tan breve.
Consecuencias del cierre del observatorio
La decisión deja sin acceso a los aficionados a la astronomía a una de las instalaciones científicas más avanzadas de Europa, operativa desde 1976 y equipada con un destacado radiotelescopio de 40 metros de diámetro. Este cierre en una fecha histórica para la observación del fenómeno en la península ibérica ha desatado polémica, al reservarse de manera privada un centro público de referencia internacional para la comitiva del Ejecutivo durante la interrupción de las vacaciones del presidente.
Óscar Puente cierra un observatorio para Sánchez
El Observatorio Astronómico de Yebes, en Guadalajara, permanecerá cerrado al público el próximo 12 de agosto, día del eclipse solar total, para albergar de forma exclusiva un acto institucional encabezado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a la ministra de Ciencia, Diana Morant, y los astronautas Pablo Álvarez y Sara García. Para blindar la zona y restringir el paso de vehículos particulares durante la visita presidencial, el Ayuntamiento local y el Ministerio del Interior han establecido un estricto control de accesos coordinado por la Guardia Civil y Protección Civil.
Qué es un eclipse parcial
Un eclipse solar parcial se da cuando la Luna, el Sol y la Tierra no quedan alineados de forma perfecta. En este caso, la Luna sólo cubre una parte del disco solar, creando la apariencia de que al Sol le falta una parte. Las regiones que experimentan un eclipse parcial se encuentran bajo la penumbra, que es la sombra exterior y más tenue de la Luna. A diferencia de la fase total, durante un eclipse parcial nunca es seguro mirar al Sol directamente sin protección adecuada.
Qué es un eclipse solar
Un eclipse solar se produce cuando la Luna se interpone exactamente entre la Tierra y el Sol, bloqueando la luz solar que llega a nuestro planeta. Este fenómeno solo ocurre durante la fase de luna nueva y requiere una alineación geométrica precisa entre los tres cuerpos celestes. Desde la Tierra, la Luna proyecta su sombra sobre la superficie terrestre, convirtiendo el día en penumbra a medida que avanza su trayectoria.
Seguimiento del eclipse solar
Desde el Ministerio del Interior se ha activado un puesto de mando para verificar la seguridad, los atascos, los puntos de visión y hacer un seguimiento antes, durante y después del eclipse.
🟡 Interior activa el Puesto de Mando Unificado para el seguimiento del #eclipse solar.
👮♂️ Monitorización permanente.
🤝 Coordinación y respuesta rápida.
🚗 Seguridad, movilidad y prevención de riesgos.
⏱️ Seguimiento antes, durante y después.@proteccioncivil pic.twitter.com/Ts67a7Hjhb
— Ministerio del Interior (@interiorgob) August 10, 2026
Qué es un eclipse total
Un eclipse solar total ocurre cuando la Luna cubre por completo el disco del Sol visto desde la Tierra. Durante los breves minutos que dura la totalidad, la sombra más oscura de la Luna se proyecta sobre una franja estrecha de la superficie terrestre. Es el único momento en el que el cielo se oscurece como si fuera de noche, bajan de golpe las temperaturas y resulta visible a simple vista la corona solar, que es la capa exterior de la atmósfera del Sol.
Qué es un eclipse lunar
Un eclipse lunar ocurre cuando es la Tierra la que se interpone exactamente entre el Sol y la Luna llena. La Tierra bloquea los rayos solares que normalmente iluminan la superficie lunar y proyecta su propia sombra sobre ella. Cuando la Luna entra de lleno en la sombra terrestre, toma un característico tono rojizo o anaranjado y es un fenómeno conocido popularmente como «Luna de sangre» debido a la refracción de la luz solar a través de la atmósfera de la Tierra.
Cómo hacer una foto al eclipse con el móvil
Fotografiar el eclipse solar con el teléfono móvil es perfectamente posible, pero requiere tomar una serie de precauciones para no dañar la cámara y conseguir una imagen nítida. El error más común es apuntar directamente al Sol sin protección, lo que puede sobrecalentar y quemar el sensor digital del teléfono. Para evitarlo, es obligatorio colocar un filtro solar certificado o la lente de unas gafas de eclipse homologadas tapando por completo la cámara del móvil durante las fases parciales.
En cuanto a la configuración de la cámara, es fundamental desactivar el flash y el modo noche automático. Al encuadrar el Sol, hay que puls
Mejores sitios para ver el eclipse en cada ciudad
- Galicia: Cabo Ortegal, Cariño y Estaca de Bares en La Coruña y la costa norte de Lugo.
- Asturias: Cabo de Peñas y las inmediaciones de Gijón.
- Cantabria: la costa de Liencres y los acantilados de Santander.
- Castilla y León: Las Médulas y el embalse de Riaño en León, la comarca de Tierra de Campos entre Palencia y Zamora y el Cerro del Otero y el entorno del Moncayo en Soria.
- Aragón: Los Monegros entre Huesca y Zaragoza y el Observatorio de Javalambre o la Sierra de Gúdar en Teruel.
- Navarra: Las Bardenas Reales y la zona de Arguedas.
- La Rioja: campos y miradores de Calahorra y Alfaro, situados en La Rioja Baja.
- Comunidad Valenciana: Alto Maestrazgo y Peñíscola en Castellón, Aras de los Olmos o las playas de Puzol y la Malvarrosa en Valencia. Alicante queda fuera de la franja de oscuridad total, apreciándose como parcial.
- Cataluña: la provincia de Tarragona en el Delta del Ebro, Reus y Salou y las comarcas del sur de Lleida.
- Castilla-La Mancha: Mirador del Rodenal en Cuenca y el Parque Natural del Alto Tajo y Señorío de Molina en Guadalajara.
- Islas Baleares: Maioris, Palma y Sóller en Mallorca y el entorno de Ciutadella y Cap d’Artrutx en Menorca.
- Comunidad de Madrid: la Sierra de Guadarrama, El Escorial y miradores altos como el ubicado en el Palacio Real.
Cuándo es seguro quitarse las gafas del eclipse
El único momento en el que es seguro retirarse las gafas protectoras para observar el fenómeno a simple vista es durante los breves segundos de la fase de totalidad, cuando la Luna cubre por completo el disco solar. En cuanto vuelva a asomar el menor destello de luz por el borde, es obligatorio ponérselas de nuevo.
No utilizar trucos caseros para mirar el eclipse
No deben emplearse jamás trucos caseros como radiografías, cristales ahumados, plásticos oscuros o gafas de sol superpuestas, ya que dejan pasar la radiación invisible que daña el ojo sin provocar dolor inmediato.
Las gafas homologadas tienen unos filtros específicos que bloquean el 99,99% de la luz visible y la totalidad de la radiación ultravioleta e infrarroja.
Por qué son tan importantes las gafas para el eclipse
Para mirar el eclipse de forma segura no sirven las gafas de sol habituales, por muy oscuras, caras o polarizadas que sean. Para proteger la vista de lesiones graves o irreversibles en la retina, es imprescindible utilizar gafas de protección solar homologadas bajo la norma ISO 12312-2.
Mapa de la franja del eclipse solar en España
El eclipse solar total en España que oscurecerá los cielos del país este miércoles 12 de agosto atravesará Galicia, Asturias, Castilla y León, Cantabria, La Rioja, País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Baleares. Estas son las comunidades que estarán en la franja de totalidad del eclipse. En el resto, el eclipse se podrá ver, pero de forma parcial.
Gafas homologadas para el eclipse
Antes de salir a buscar el mejor punto de observación, recordamos lo esencial: nunca mires directamente al Sol sin gafas de eclipse homologadas (norma ISO 12312-2), salvo durante los segundos exactos de totalidad en las zonas donde esta se produce. Fuera de la franja de totalidad, la protección ocular debe mantenerse durante todo el fenómeno. Las gafas de sol normales no protegen la retina.
La previsión de la AEMET para el eclipse
Una de las preguntas que más nos hacéis esta mañana: ¿lloverá o habrá nubes durante el eclipse? Al producirse en pleno verano, las probabilidades de cielo despejado son altas en gran parte del país, aunque la nubosidad costera al atardecer y la calima pueden ser un factor en algunas zonas. Como el Sol estará muy bajo sobre el horizonte, cualquier obstáculo -montañas, edificios o nubes en el oeste- puede tapar la visión en los últimos minutos
A qué hora es el eclipse hoy
La fase parcial del eclipse empieza entre las 19:31 y las 19:38 h según la provincia, con el máximo de la totalidad entre las 20:26 y las 20:33 h. La franja de totalidad recorre España de oeste a este: A Coruña, Oviedo, León, Burgos, Zaragoza, Castellón, València y termina en Baleares, casi al ponerse el sol. Si vives fuera de esta franja, verás un eclipse parcial, con un porcentaje de ocultación del Sol que varía según tu ubicación.
Eclipse solar en España
¡Muy buenos días a todos! Hoy empieza la jornada más esperada de la astronomía española de los últimos cien años. Hoy, 12 de agosto de 2026, España vive el primer eclipse solar total visible desde la península ibérica desde 1912. Seguimos en directo todo lo que ocurre desde primera hora hasta el momento cumbre, previsto para el atardecer. Te contamos horarios por comunidades, mejores puntos de observación, previsión del tiempo y todas las recomendaciones de seguridad para disfrutar del eclipse sin riesgos.
¿Es posible quedarse ciego con el eclipse?
Mirar directamente al eclipse sin la protección adecuada sí puede provocar ceguera o daños irreversibles en la vista debido a la retinopatía solar. La radiación ultravioleta e infrarroja del Sol quema las células de la retina en cuestión de segundos y de forma indolora, ya que este tejido carece de receptores de dolor, lo que impide que la persona perciba la lesión mientras ocurre.
Para evitar lesiones graves, las gafas de sol convencionales o los trucos caseros como radiografías o cristales ahumados no son suficientes. Es imprescindible emplear gafas de eclipse homologadas bajo la norma ISO 12312-2 o métodos de proyección indirecta. La única excepción para contemplar el fenómeno a simple vista se produce durante los breves instantes de la fase de totalidad, justo cuando la Luna cubre por completo el disco solar. Sin embargo, en cuanto reaparece el más mínimo destello de luz, es necesario volver a proteger la mirada inmediatamente.