Jorge Rey se adelanta a la AEMET y confirma el tiempo para ver hoy el eclipse solar en España: «Tormentas»

Confirman los expertos del tiempo, lo que pasará hoy durante el eclipse solar, Jorge Rey ya adelantó esta previsión de la AEMET. Hace semanas que el joven que en su día predijo la llegada de Filomena, lleva advirtiendo de lo que puede pasar con el fenómeno que todo el mundo está esperando. Tenemos por delante una serie de elementos que van de la mano y que pueden convertirse en una auténtica pesadilla.

Es momento de conocer en primera persona lo que nos estará esperando en unos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta. Estos expertos que nos traerán el eclipse solar en primera persona desde una perspectiva muy diferente. Sobre todo, si descubrimos lo que puede pasar en breve, con la mirada puesta a estos cambios de tendencia que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar. Hoy todo el mundo va a mirar al cielo y quizás hasta el momento no sabíamos lo que podría pasar en breve. En cuestión de horas lo que nos espera puede acabar siendo una pesadilla para los que esperan ver el eclipse en algunos puntos del país.

Confirma Jorge Rey el tiempo para hoy

Desde hace más de 4 semanas vemos el vídeo de Jorge Rey en redes en el que alerta de que las tormentas llegarán coincidiendo con el eclipse. No es casualidad, tal y como vemos, el tiempo va cambiando por momentos y lo hace de tal manera que tocará saber qué es lo que nos estará esperando en estos días en los que cada pequeño detalle cuenta.

Nos enfrentamos a un mes de agosto que tradicionalmente está cargado de estabilidad, aunque no es posible mantener algunos cambios importantes que son los que nos acompañarán en breve. El tiempo parecía en julio que sería de lo más tranquilo.

Sobre todo, teniendo en cuenta lo que podría pasar en unos días en los que las altas temperaturas acabarán marcando una diferencia importante. Es hora de conocer lo que nos estará esperando en unas jornadas en las que realmente podremos empezar a descubrir la esencia de un cambio de ciclo destacado.

Este tiempo que Jorge Rey adelantó en su día se ha ido confirmando gracias a una AEMET que no duda en darnos algunas pistas destacadas de lo que va a pasar.

Se esperan tormentas en estas zonas

En estas zonas del país el tiempo puede complicarse por momentos, con la mirada puesta a un cambio de ciclo que puede convertirse en la antesala de algo más. Este eclipse que para muchos se acabará convirtiendo en el mejor aliado de un momento mágico, que hasta la fecha no habíamos visto llegar.

Tal y como nos explican los de la AEMET en una previsión especial para este día: «Se prevé que el día del eclipse el tiempo venga marcado por una situación de estabilidad en la mayor parte del país, con un predominio de los cielos poco nubosos o despejados. Únicamente en el área cantábrica, así como en zonas del litoral gallego y de Alborán se prevé que predominen los cielos nubosos, principalmente en zonas próximas al litoral. No obstante, durante la tarde se formarán intervalos de nubes de evolución en montañas del norte y en el tercio oriental peninsular, pudiendo interferir localmente en la visualización del eclipse. Esta nubosidad es más probable y podría traer consigo alguna tormenta o chubasco, en zonas de los Pirineos orientales, Ibérica de Teruel, este de Castilla la Mancha y Sistemas Béticos orientales. Por lo demás, no se prevén precipitaciones. En Canarias se esperan cielos nubosos o con intervalos nubosos en vertientes norte de las islas montañosas y cielos despejados en el resto. Además, la visibilidad podría verse reducida por la presencia de calima ligera en el mar de Alborán, extremo sur de Andalucía, Lanzarote y Fuerteventura. Durante estos días las temperaturas serán altas en la Península, las máximas experimentarán ascensos entre ligeros y moderados en la mayor parte del país, salvo en el Estrecho donde se esperan descensos ligeros. Con ello se prevé superar los 35 grados en la mayor parte de interiores de la Península y Baleares, exceptuando el norte de Galicia, área cantábrica y en los litorales y las montañas peninsulares. Podrán superarse los 40 grados en los valles del Guadalquivir y del Ebro y, de forma más local, en otros valles atlánticos del suroeste».

Siguiendo con la misma previsión del tiempo: «Al final de la tarde del 12 de agosto, en torno a la hora del eclipse, se prevén cielos nubosos o cubiertos con nubosidad baja en regiones del área cantábrica y del norte de Galicia, sobre todo en el litoral, y con mayor incertidumbre, en los litorales de Galicia y Alborán. Asimismo, durante la tarde se desarrollarán intervalos de nubosidad de evolución en regiones del tercio oriental peninsular, montañas del norte y en zonas de Andalucía oriental, también puede haber algunas nubes altas en el arco mediterráneo y sur de Andalucía. En Canarias se darán intervalos de nubes bajas en la vertiente norte de las islas de mayor relieve. En el resto del país predominarán los cielos despejados».