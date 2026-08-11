Cuándo se juega el Deportivo – Real Madrid, a qué hora empieza y dónde ver por televisión gratis el Trofeo Teresa Herrera

El Real Madrid afronta una de las citas más destacadas de su calendario de pretemporada con la disputa del Trofeo Teresa Herrera 2026, un duelo que le enfrentará al Deportivo de la Coruña y que servirá para continuar la preparación del equipo dirigido por José Mourinho antes del comienzo oficial de la temporada 2026-27.

El enfrentamiento devolverá al Real Madrid a un campeonato veraniego con una larga tradición en el fútbol español. Los blancos no participan en el Teresa Herrera desde 2013, edición en la que conquistaron el trofeo, y ahora regresan para medirse a un Deportivo que aprovechará la cita para presentarse ante su afición tras su regreso a Primera División.

Horario Real Madrid vs Deportivo: cuándo es el partido de pretemporada

El Deportivo de La Coruña – Real Madrid correspondiente a la LXXXI edición del Trofeo Teresa Herrera se disputará el miércoles 12 de agosto de 2026.

El encuentro comenzará a las 21:00 horas y tendrá lugar pocos días antes del inicio de la competición liguera para ambos equipos. En el caso del Real Madrid, será una de las últimas pruebas antes de afrontar los compromisos oficiales de la nueva temporada.

El partido forma parte del calendario de preparación diseñado por José Mourinho, que ha optado por una pretemporada sin una gira extensa por Asia o Estados Unidos. El conjunto madridista ya ha disputado amistosos ante Alcorcón, Leganés, Fiorentina y Ferencváros, el Deportivo será el quinto y cerrará la preparación frente al Schalke 04.

Para el Deportivo, el duelo también tendrá un significado especial al tratarse de su presentación ante la afición coruñesa después de conseguir el ascenso a Primera División.

La cita recupera además uno de los torneos estivales con mayor tradición del fútbol español, una competición en la que el Real Madrid cuenta con un importante historial. El club blanco ha conquistado el Trofeo Teresa Herrera en nueve ocasiones, concretamente en los años 1949, 1953, 1966, 1976, 1978, 1979, 1980, 1994 y 2013. Únicamente el Deportivo, con 26 títulos, presenta un mejor palmarés en la historia del torneo.

Dónde ver el partido Real Madrid – Deportivo hoy

Los aficionados podrán seguir el Deportivo – Real Madrid gratis por televisión gracias a la emisión del encuentro en TVG, la cadena autonómica gallega que adquirió los derechos de varios partidos de pretemporada del Deportivo y del Celta.

El choque comenzará a las 21:00 horas y será uno de los pocos amistosos del verano del conjunto blanco que podrán verse en abierto. Al tratarse de un canal autonómico integrado en la Televisión Digital Terrestre (TDT), la emisión gratuita estará condicionada a la cobertura disponible para los espectadores.

Dónde se juega el Real Madrid – Deportivo

El encuentro tendrá como escenario el estadio ABANCA Riazor, en A Coruña, sede habitual del Deportivo. El recinto volverá a albergar una de las grandes noches del verano futbolístico con motivo de la celebración de la 81ª edición del Trofeo Teresa Herrera, un campeonato que durante décadas reunió a algunos de los clubes más importantes del panorama internacional.

La última presencia del Real Madrid en este torneo se produjo en 2013. Aquella edición terminó con la conquista del trofeo por parte del conjunto blanco y también quedó marcada por ser el último partido de Kaká con la camiseta madridista.