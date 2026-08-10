Primer día de Cucurella en el Real Madrid: «Es un privilegio, un honor y un premio estar en el club más grande»

Marc Cucurella se ha pronunciado en su primer día como futbolista del Real Madrid. El catalán ha pasado el reconocimiento médico este lunes y después ha participado en su primer entrenamiento a las órdenes de José Mourinho, igual que Konaté y Mbappé, mientras que Diomande y Courtois también han entrenado por primera vez con el grupo. El lateral izquierdo del conjunto blanco ha explicado cómo está viviendo esta nueva etapa, tras fichar por el Real Madrid, destacando que «es un orgullo» y «un premio a todo ese esfuerzo» que ha hecho en su carrera, para poder acabar firmando por «el club más grande de Europa».

«Creo que no mucha gente puede decir que ha vestido esta camiseta. Hemos visto a grandes leyendas, es un club con mucha historia, el más grande de Europa. Estar hoy aquí es un privilegio, un honor y sobre todo un premio a todo ese esfuerzo que he tenido que hacer en mi carrera», ha destacado el futbolista del Real Madrid.

Cucurella se ha incorporado este lunes a los entrenamientos, después de ganar el pasado 19 de julio el Mundial con España. En unas palabras a los medios oficiales del club, el lateral ha destacado lo que supone fichar por el Real Madrid: «Como jugador, como niño que empieza jugando al fútbol, tener la oportunidad de jugar en un club como este es muy difícil de rechazar. Me vino la oportunidad y no tuve ninguna duda».

Ha explicado que en los últimos años, «como espectador», ha visto todas esas «noches mágicas, esas remontadas en el Bernabéu y todas las Champions que han levantado» y ha explicado lo que espera ahora como futbolista de la plantilla madridista: «Tener la oportunidad de vivirlo en primera persona y poder ser partícipe es una responsabilidad muy grande. Pero también un reto muy bonito e importante».

El ex del Chelsea se ha pronunciado sobre sus nuevos compañeros, a los que «tenía ganas» de conocer. «He hablado con algunos compañeros que me habían escrito. Ha sido muy buena la bienvenida. Un día duro, largo, pero ya cogiendo sensaciones y entrenando poco a poco porque en nada viene lo bueno», ha señalado Cucurella.

También ha hablado sobre Mourinho, del que destaca que muestra «mucha confianza y naturalidad». «Tenemos que hacer en el campo lo que sabemos, sobre todo disfrutar. Yo creo que lo que queremos todos, ganar y que sea un gran año», ha explicado.

Sobre su personalidad, Cucurella ha destacado cualidades como «intensidad, carácter y alegría». «Soy una persona muy trabajadora. Con jugadores con este talento, con que estemos unidos y seamos un gran equipo dentro y fuera del campo, creo que se pueden hacer grandes cosas», señalaba.

Por último, ha hablado de las «ganas» que tiene por jugar por primera vez como local en el Bernabéu. «He venido a jugar como visitante, también un partido con la selección, y vivirlo de local… Escuchar el himno, a la afición en la llegada del autobús, que lo he visto en algún documental y es impresionante en los grandes partidos. Todo eso es una cosa muy bonita y luego quedan anécdotas para siempre», ha finalizado.