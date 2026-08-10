Tchouaméni regresa a Valdebebas «con pequeñas molestias musculares»

Tchouaméni ha regresado este lunes a Valdebebas, pero no ha podido incorporarse a los entrenamientos grupales porque tiene unas «pequeñas molestias musculares». Hará trabajado individuales durante los primeros días, pero el Real Madrid transmite que podrá comentar la temporada oficial «sin problemas».

El mediocentro francés ha pasado el reconocimiento médico en la mañana de este lunes junto a Mbappé, Cucurella y Konaté. Los cuatro tenían vacaciones hasta el miércoles, pero han decidido adelantar su regreso dos días. Falta solamente por regresar Jude Bellingham, que lo hará entre el martes y el miércoles.

«Tchouaméni tiene unas pequeñas molestias musculares», ha comunicado el Real Madrid este lunes. El mediocentro francés no ha podido entrenar con normalidad y ha realizado trabajo individual. Lo hará de la misma manera durante los próximos días. La entidad madridista recalca que «comenzará la temporada sin problemas». Un inicio de curso que se producirá en Cornellá ante el Espanyol en la segunda jornada de la Liga el próximo 22 de agosto.

El club blanco también ha explicado que Thiago Pitarch continúa su recuperación de la rotura parcial del ligamento lateral. Se calcula que estará un mes más de baja. También Asencio, Militao, Mendy y Rodrygo siguen con sus procesos de recuperación.

Mbappé está de vuelta

Su compañero en la Selección francesa, Kylian Mbappé, ya está de vuelta. El delantero galo se ha sometido en la mañana de este lunes a los correspondientes exámenes médicos y acto seguido ha llevado a cabo su primer entrenamiento tras sus vacaciones. José Mourinho ya tiene de vuelta a su gran goleador, que llega con la mirada puesta en una nueva temporada en la que quiere ganar grandes títulos con la camiseta blanca.

Gran noticia la que ha recibido Mourinho en la mañana de este lunes. Un entrenamiento con tres efectivos más: Mbappé, Cucurella y Konaté. Además, pudo tener su primera conversación también con Yan Diomande, otra de las nuevas incorporaciones.