Xabi Alonso apunta a un objetivo del Real Madrid para el centro del campo

Los equipos más importantes de la Premier League siguen muy de cerca a un Adam Wharton al que también vigila el Real Madrid. Según apuntan desde Inglaterra, Chelsea y Manchester United preparan una oferta millonaria por el joven centrocampista del Crystal Palace, que es uno de los futbolistas más prometedores en su posición. Su club actual ha fijado un precio de 100 millones de libras que tendrá que pagar el club que quiera hacerse con sus servicios.

Adam Wharton, a sus 22 años, es uno de los centrocampistas más cotizados del momento por su buen presente y mejor futuro que le espera. En los últimos años ha encandilado en el Crystal Palace campeón de la Conference Cup y sus habilidades en el mediocampo han despertado el interés de los equipos más importantes de Inglaterra. Su buen hacer tampoco ha pasado desapercibido para un Real Madrid que le tiene en su lista de posibles candidatos para reforzar la medular.

Después de la espantada de Rodri, que fichará por el Barcelona si el club culé puede pagar por lo que pide el Manchester City, en Valdebebas siguen de cerca las evoluciones del mercado por si aparece una opción buena, bonita y barata para la medular. La opción de Adam Wharton cumple las dos primeras premisas, pero la tercera se va por encima de los 100 millones de libras, según han confirmado desde Inglaterra. Así que esto hace que de momento en el club blanco se mantengan a la espera.

Xabi Alonso quiere a Adam Wharton

En la Premier League hay guerra por Adam Wharton y el último en apuntarse a la batalla es un Xabi Alonso que está llevando al Chelsea a una inversión millonaria en el presente mercado de fichajes. Después de irse por encima de los 130 millones de euros con el fichaje de Morgan Rodgers, en la entidad blue ahora piensan en el futbolista del Crystal Palace como sustituto natural de Enzo Fernández si finalmente acaba marchándose al Manchester City junto a Enzo Maresca.

Según informa el portal especializado en fichajes de Premier League, CaughtOffside, el Manchester United es el otro equipo que quiere que el joven centrocampista de 22 años dirija la batuta del equipo de Michael Carrick. Por ello, el Crystal Palace ya ha fijado el precio de 100 millones de libras que tendrá que pagar el club que quiera hacerse con uno de los jugadores más cotizados de la Premier League. A esta cantidad se tendrá que acercar el Real Madrid si finalmente decide liarse a la manta a la cabeza para reforzar el centro del campo.