El Real Madrid está trabajando a fondo en la operación salida y Raúl Asencio podía ser el siguiente en la lista, aunque sus problemas en el recto femoral parecían complicarlo todo. Sin embargo, el club confirma que el defensa seguirá en la plantilla, no solo por la lesión, sino porque es del gusto de José Mourinho. Cualquier intento de márchese se frenó antes de la lesión.

La proyección del canario sigue siendo muy alta. A sus 23 años, tiene un valor de 20 millones de euros según Transfermarkt, pero el equipo no parece estar interesado en venderlo. Florentino Pérez ha conseguido exprimir la cantera y hará caja con las ventas de Gonzalo García y César Palacios, por los que el Fulham pagará 55 millones de euros aproximadamente.

El jugador se ha lesionado durante en el entrenamiento de este jueves y estará seis semanas de baja. Este inconveniente muscular supone un contexto muy complicado para Asencio, ya que se perderá lo que resta de pretemporada para adaptarse al nuevo sistema de José Mourinho.

El conjunto blanco tiene tres partidos claves para afrontar un año determinante. Se enfrentarán a la Fiorentina el 1 de agosto, al Ferencváros el 8 de agosto, al Deportivo A Coruña el 12 de agosto y al FC Schalke 04 el 16 de agosto. El encuentro en tierras gallegas será especial, ya que se disputará el trofeo Teresa Herrera ante el equipo recién ascendido.

Mucha competencia en la defensa

El entrenador ha dejado claro que le gusta el canario, pero eso no será suficiente en una de las posiciones más demandadas de la plantilla. El Real Madrid se ha reforzado con la llegada de Ibrahima Konaté, que llegó en calidad de agente libre tras no renovar con el Liverpool.

Durante la temporada pasada, Antonio Rüdiger y Dean Huijsen asumieron la titularidad en numerosas ocasiones. Además, Eder Militao se recuperará de su lesión y Denzel Dumfries y Aurélien Tchouaméni también podría jugar como centrales.