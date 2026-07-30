El Madrid avanza en la operación salida: el Fulham paga 10 millones por César Palacios

El Real Madrid está dando un golpe sobre la mesa en el mercado de fichajes, pero también necesita dar salida a algunos jugadores. El Fulham ya tiene cerrado el traspaso de Gonzalo García y también hará caja con César Palacios. Álvaro Arbeloa quiere empezar su proyecto en Londres aprovechando su pasado blanco.

El entrenador convenció a los directivos para apostar por el delantero, con 45 millones por el 70% de los derechos del delantero. Según apunta Fabrizio Romano, la venta del mediocentro ofensivo también está lista. El canterano abandonará el club por 10 millones de euros y una cláusula de reventa del 30%.

César Palacios ya jugó con Álvaro Arbeloa en el primer equipo durante la temporada pasada, con cinco partidos en LaLiga, uno en la Copa del Rey y otro en la UEFA Champions League. Además, consiguió anotar 14 goles y repartir cuatro asistencias en la Primera Federación.

Seis salidas en total

El Fulham ha sabido pescar en Valdebebas y se ha convertido en una gran ayuda para el Real Madrid. Además, el conjunto blanco hizo caja con las ventas de Fran García y Mario Martín, junto con las salidas libres de Dani Ceballos, Daniel Carvajal y David Alaba.