Dumfries no se pierde el Madrid-Leganés en su primer día como madridista

Denzel Dumfries ya está en Madrid y no se ha querido perder el amistoso de su equipo contra el Leganés. El nuevo jugador del Real Madrid, que se ha incorporado este martes a la pretemporada tras disputar el Mundial con Holanda, ha estado siguiendo a sus nuevos compañeros desde la grada del Alfredo Di Stéfano.

El zaguero no pudo vestirse de corto por motivos obvios, ya que ha aterrizado este martes en la capital de España y se ha entrenado en solitario tras pasar reconocimiento médico por la mañana. Después de ejercitarse, se cambió y acudió al Di Stéfano para ver el segundo amistoso de pretemporada del Real Madrid de Mourinho. El neerlandés ha sido el primero de los nuevos fichajes en incorporarse.