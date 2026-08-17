Carlos Espí, efectividad máxima: ha marcado sus dos goles con el Real Madrid en sólo cinco remates

Carlos Espí ha caído de pie en el Real Madrid. El delantero ha demostrado que lleva el gol en las venas, ya que ha conseguido marcar en dos ocasiones con tan solo 153 minutos, lo que supone un tanto cada 76,5 minutos. Además, el ex del Levante está siendo una garantía en cuanto a efectividad, ya que ha rematado en un total de cinco ocasiones y ha enviado dos balones al fondo de las mallas, lo que supone 1 gol cada 2’5 disparos.

El atacante no tiene demasiados problemas para ver portería. El jugador disparó una vez contra la Fiorentina, una contra el Ferencváros (gol), una contra el Deportivo A Coruña, y dos contra el Schalke 04(gol). Además, cuatro de los cinco intentos fueron a portería, con un 80% de precisión en el tiro.

La llegada de Espí al equipo tenía un objetivo bastante claro, recuperar a un delantero de referencia. En ese sentido, el ex del Levante está demostrando que es el hombre adecuado para el puesto. De hecho, también consiguió marcar ante el conjunto gallego, aunque en aquella ocasión estaba ligeramente adelantado (Ese remate no cuenta en las estadísticas).

Mourinho ha recibido una pieza clave para su nuevo ataque. Además, la operación se cerró en 25 millones de euros, que es un precio especialmente económico teniendo en cuenta las cantidades que se manejan en el mercado. El futbolista tendrá dificultades para colarse en un once inicial plagado de estrellas, pero podría ganar protagonismo si aprovecha sus minutos desde el banquillo.

Carlos Espí ya sabe lo que es marcar en la Liga

El de Tavernes tiene experiencia en la máxima competición de España. Durante la temporada pasada, consiguió firmar 13 goles con el Levante sin ser titular indiscutible. El Real Madrid debutará de forma oficial el sabado 22 de agosto ante el RCD Espanyol a las 21:30 horas. El punta podría mejorar sus estadísticas si el entrenador le da protagonismo.