Relacionan a la nueva joya de México con el Real Madrid

El Real Madrid habría puesto el radar en Gilberto Mora, la nueva joya del fútbol mexicano que milita en Xolos de Tijuana. A sus 17 años, ya impresionó en el pasado Mundial de Estados Unidos, México y Canadá y hace unos días también anotó un buen gol en el amistoso que enfrentó a su selección contra Colombia. El Barcelona también estaría siguiendo muy de cerca al centrocampista que se ha convertido en la gran perla del fútbol mexicano.

Gilberto Mora es la gran sensación del fútbol de México y a los 17 años sigue impresionando en su país. Javier Aguirre le llamó a filas para que debutara con la selección en la pasada Copa de Oro y sus buenas actuaciones le valieron para ser el jugador más joven del pasado Mundial 2026, en el que cuajó una excelente actuación a pesar de no haber cumplido con la mayoría de edad. Morita fue titular en el tercer partido de la fase de grupos ante la República Checa y también ante Ecuador, en dieciseisavos y ante Inglaterra, donde una de las anfitrionas cayó en octavos de final.

Ahora Gilberto Mora ha vuelto a copar portadas después de anotar un gol espectacular en el amistoso que hace unos días enfrentó a México contra Colombia. El joven futbolista de 17 años volvió a cuajar una actuación espectacular que vuelve a poner de manifiesto que en este centrocampista el país mexicano puede tener uno de los mejores futbolistas de su historia. Por ello, ha despertado el interés del Real Madrid, equipo del que es fan, según informó en su día su representante, Rafaela Pimienta.

¿Como no nos vamos a ilusionar? Gilberto Mora tiene 17 años y todo para convertirse en el mejor futbolista de nuestra historia. Sí, de nuestra historia. pic.twitter.com/L5QUGrPPXm — Marc Crosas (@marccrosas) September 27, 2026

Pulso con el Barcelona con Gilberto Mora

El diario AS y Marca han informado recientemente que el Real Madrid vigila los pasos de un Gilberto Mora que a sus 17 años está valorado en 25 millones de euros después de renovar su contrato en Xolos de Tijuana, el equipo que milita en la liga de México. Incluso en una entrevista concedida al Diario Deportivo Récord, Javier Camacho, portero de Potros de Hierro del Atlante, desveló que el fichaje por el Real Madrid estuvo a punto de hacerse antes de la pandemia.

«Antes de la pandemia llegó una oportunidad con el Real Madrid junto con Gil Mora, pero se vino abajo por el Covid. Sí existió esa posibilidad y, desafortunadamente, todo se detuvo. Debemos seguir trabajando porque seguramente llegarán más oportunidades como esa», dijo en una entrevista concedida a este medio. Ahora, a punto de cumplir con la mayoría de edad, todo hace indicar que Real Madrid y Barcelona tendrán un pulso por uno de los futbolistas más importantes de la historia reciente de México.