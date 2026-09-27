El inesperado ataque de Joao Félix al Real Madrid: «Hubiera sido un traidor»

Joao Félix vuelve a estar de moda. El mediapunta vive sus mejores momentos de fútbol en mucho tiempo con la selección de Portugal y como estrella del Al-Nassr. El jugador no ocultó su deseo de volver a jugar en Europa a sus 26 años, pero parece haber cerrado de par en par la opción de fichar por el Real Madrid algún día.

«¿Jugar en el Madrid? Hubiera sido el mayor traidor del fútbol. No, no, no. Me gustó mucho estar en Barcelona. Bueno, sí, me faltó el Real Madrid, pero estoy orgulloso de haber jugado en el Barcelona. Al final no pudimos ganar nada, pero simplemente jugar para el Barcelona ya me hizo muy feliz. Era un sueño de niño, mío, de mi padre, de mi hermano. Fue un orgullo», dijo el luso, quien no pierde la esperanza de volver a ser culé.

Sobre su experiencia en el Barcelona, Joao Félix tiene claro que repetiría. «Obviamente que ir cedido no es lo mismo que estar en propiedad. Siendo jugador del club todo es diferente. En un año puede pasar de todo, estar muy bien o muy mal, alto o bajo. Guardo muy buenos recuerdos, aunque al final no pudimos ganar nada», puntualizó en una entrevista con el diario AS.

Hay que recordar que Joao Félix fue el fichaje más caro de la historia del Atlético después de que los rojiblancos desembolsasen en él la friolera de 126 millones de euros en el verano de 2019. El mediapunta nunca llegó a triunfar en el club colchonero y quizá por eso no recibió un interés que sí tuvo este pasado verano otro jugador con trayectoria similar como Julián Álvarez.

Después de pasar por Chelsea, Barcelona y AC Milán, el portugués busca una forma de poder regresar al fútbol europeo tras una carrera en la que había muchas expectativas y que ahora parece volver a repuntar. El Real Madrid, por supuesto, no ha tenido ni tendrá en sus planes incorporar a un futbolista que tiene tanto talento como irregularidad en sus botas.