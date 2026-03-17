Joao Félix y su dura reivindicación ante sus antiguos entrenadores

El delantero portugués, Joao Félix, ha dado un giro inesperado a su carrera tras varias temporadas irregulares en Europa. A sus 26 años, el atacante ha recuperado su mejor nivel en el Al Nassr, donde vuelve a destacar como una de las grandes figuras del equipo en la liga de Arabia Saudí.

Félix irrumpió con fuerza en el Benfica siendo muy joven, lo que llevó al Atlético de Madrid a pagar una cifra millonaria por su fichaje de 127 millones de euros. Sin embargo, nunca terminó de consolidarse. Su carrera estuvo marcada por varias cesiones en equipos importantes como el Chelsea, el FC Barcelona y el AC Milan, sin lograr continuidad ni regularidad en su juego. ￼

El cambio llegó con su fichaje por el Al Nassr, que apostó por él para relanzar su carrera. Lejos de verse como un paso atrás, el movimiento ha sido clave para su crecimiento. Allí comparte equipo con Cristiano Ronaldo y ha encontrado un entorno donde sentirse importante. Uno de los factores principales de su mejora ha sido el entrenador Jorge Jesus. El propio jugador explicó su cambio con claridad: «Jorge Jesus me ha devuelto a la posición en la que empecé y donde me siento más cómodo». Además, añadió: «Intento dar lo mejor de mí independientemente de la posición».

Joao Félix sueña con el Mundial

Este ajuste ha sido clave para su rendimiento. En la presente temporada suma 21 goles y 15 asistencias en 37 partidos, cifras que reflejan su impacto en el equipo y su vuelta a un nivel alto. Gracias a este rendimiento, Joao Félix vuelve a estar en el radar internacional y podría ser importante para la selección de Portugal en el próximo Mundial si mantiene esta dinámica.

Su historia demuestra que, tras años de dudas, todavía puede recuperar su mejor versión y volver a ser decisivo en la élite del fútbol. De momento, espera la llamada de Roberto Martínez para los partidos amistosos contra México y Estados Unidos en las próximas semanas.